Der Münchner Verein FC Bayern hat eine Entscheidung bezüglich der Zukunft des jungen Talents Arjon Ibrahimović getroffen. Laut Sky beabsichtigen die Rekordmeister nicht, das Mitglied der deutschen U21-Nationalmannschaft zu verleihen. Im Gegenteil, die Klubführung sieht ihn als Spieler der ersten Mannschaft und plant, ihm in der kommenden Saison eine wichtige Rolle zuzuweisen. Goal.com berichtet .

Die Vereinsverantwortlichen waren mit Ibrahimović' Leistungen für den 1. FC Heidenheim in der vergangenen Saison zufrieden. Dem Plan zufolge wird er die Funktionen übernehmen, die zuvor Raphael Guerreiro innehatte. Es ist erwähnenswert, dass Raphael Guerreiro trotz Verletzungen in der letzten Saison 29-mal auflief, wobei er 6 Tore erzielte und 3 Vorlagen gab. Bayern betrachtet Ibrahimović als geeigneten Kandidaten für die Rotation auf beiden Flügeln des Angriffs.

Derzeit läuft der Vertrag des Spielers mit dem Münchner Verein bis 2027. Bayern hat ihm eine Vertragsverlängerung angeboten, doch die endgültige Entscheidung liegt beim Spieler. Sollte Ibrahimović das neue Angebot ablehnen, wird der Verein gezwungen sein, ihn zu verkaufen. Derzeit besteht ernsthaftes Interesse von Klubs aus der englischen Premier League und der Bundesliga.

Insbesondere englische Klubs wie Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham und Crystal Palace sind daran interessiert, den 20-jährigen Spieler zu verpflichten. Zudem haben die deutschen Klubs Hoffenheim und Stuttgart Transferanfragen gestellt. Bayern plant, bei einem Verkauf eine Rückkaufoption in den Vertrag aufzunehmen.

In der vergangenen Saison bestritt Ibrahimović 34 Spiele für den 1. FC Heidenheim, erzielte 2 Tore und bereitete 5 vor. Dass Trainer Frank Schmidt ihm über 2.300 Minuten Spielzeit gab, war ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des Spielers. Nun wird er um einen Platz in der Startelf des Münchner Traditionsvereins kämpfen.