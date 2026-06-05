Bayern will Talent halten: Neuer Plan für Ibrahimovic

·90·Sport
Bayern will Talent halten: Neuer Plan für Ibrahimovic

Der Münchner Verein Bayern hat eine endgültige Entscheidung bezüglich seines jungen Talents Arijon Ibrahimovic getroffen. Laut Sky beabsichtigt der deutsche Rekordmeister nicht, den Spieler erneut zu verleihen, und möchte ihn im Kader der ersten Mannschaft behalten. Die Klubführung ist mit der Entwicklung des deutschen U21-Nationalspielers in der vergangenen Saison bei 1. FC Heidenheim zufrieden und plant, ihm in der neuen Spielzeit eine wichtige Rolle zuzuweisen. Dies berichtet Goal.com .

Die Vereinsverantwortlichen sehen Ibrahimovic in einer Funktion ähnlich der von Raphael Guerreiro. Zur Erinnerung: Raphael Guerreiro absolvierte in der vergangenen Saison trotz Verletzungen 29 Spiele und erzielte dabei 6 Tore sowie 3 Vorlagen. Da Ibrahimovic auf beiden Flügeln des Angriffs spielen kann, wird erwartet, dass er durch Rotation ausreichend Spielpraxis erhält.

Derzeit liegen alle Entscheidungen beim Spieler selbst: Er kann seinen Vertrag bis 2027 verlängern und im Team bleiben oder einen Transfer anfordern. Falls er gehen möchte, ist Bayern bereit, ihn mit einer Rückkaufoption zu verkaufen. Während der Transfer von Ismael Saibari von PSV Eindhoven für das zentrale Mittelfeld geplant ist, erhöht das gescheiterte Geschäft um Anthony Gordon die Chancen für Ibrahimovic.

Premier-League-Klubs, insbesondere Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham und Crystal Palace, zeigen Interesse an dem talentierten Fußballer. Außerdem versuchen die Bundesliga-Teams Hoffenheim und Stuttgart, ihn zu verpflichten. Ibrahimovic absolvierte in der vergangenen Saison 34 Spiele für 1. FC Heidenheim und leistete einen großen Beitrag zum Klassenerhalt des Teams.

Bayern MünchenTransfersArijon IbrahimovicBundesligaFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester United will Real-Madrid-Star verpflichten...Manchester United will Real-Madrid-Star verpflichten...Gestern, 16:35Perez will 150 Millionen Euro für Transfer von Michael Olise bereitstellenPerez will 150 Millionen Euro für Transfer von Michael Olise bereitstellenGestern, 16:25
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt