Der Münchner Verein Bayern hat eine endgültige Entscheidung bezüglich seines jungen Talents Arijon Ibrahimovic getroffen. Laut Sky beabsichtigt der deutsche Rekordmeister nicht, den Spieler erneut zu verleihen, und möchte ihn im Kader der ersten Mannschaft behalten. Die Klubführung ist mit der Entwicklung des deutschen U21-Nationalspielers in der vergangenen Saison bei 1. FC Heidenheim zufrieden und plant, ihm in der neuen Spielzeit eine wichtige Rolle zuzuweisen. Dies berichtet Goal.com .

Die Vereinsverantwortlichen sehen Ibrahimovic in einer Funktion ähnlich der von Raphael Guerreiro. Zur Erinnerung: Raphael Guerreiro absolvierte in der vergangenen Saison trotz Verletzungen 29 Spiele und erzielte dabei 6 Tore sowie 3 Vorlagen. Da Ibrahimovic auf beiden Flügeln des Angriffs spielen kann, wird erwartet, dass er durch Rotation ausreichend Spielpraxis erhält.

Derzeit liegen alle Entscheidungen beim Spieler selbst: Er kann seinen Vertrag bis 2027 verlängern und im Team bleiben oder einen Transfer anfordern. Falls er gehen möchte, ist Bayern bereit, ihn mit einer Rückkaufoption zu verkaufen. Während der Transfer von Ismael Saibari von PSV Eindhoven für das zentrale Mittelfeld geplant ist, erhöht das gescheiterte Geschäft um Anthony Gordon die Chancen für Ibrahimovic.

Premier-League-Klubs, insbesondere Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham und Crystal Palace, zeigen Interesse an dem talentierten Fußballer. Außerdem versuchen die Bundesliga-Teams Hoffenheim und Stuttgart, ihn zu verpflichten. Ibrahimovic absolvierte in der vergangenen Saison 34 Spiele für 1. FC Heidenheim und leistete einen großen Beitrag zum Klassenerhalt des Teams.