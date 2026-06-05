Präsidentschaftswahl bei Real Madrid: Florentino Pérez und ein unerwarteter Rivale

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Präsidentschaftswahl bei Real Madrid: Florentino Pérez und ein unerwarteter Rivale

Der Kampf um die Präsidentschaft von Real Madrid spitzt sich zunehmend zu. Die Rivalität zwischen dem amtierenden Präsidenten Florentino Pérez und seinem Herausforderer Enrique Riquelme wird durch Transferversprechen und verschiedene Taktiken im Hintergrund angeheizt. Diese Situation erinnerte viele an die kontroversen Ereignisse um Luis Figo im Jahr 2000. Wie Goal.com berichtet .

Damals gewann Florentino Pérez unerwartet die Präsidentschaftswahl, indem er versprach, Luis Figo vom Erzrivalen Barcelona zu verpflichten. Zu dieser Zeit glaubte niemand an einen Sieg von Pérez; sogar Figo selbst dementierte die Transfergerüchte und hoffte auf einen Sieg von Lorenzo Sanz. Doch die Mitglieder von Real Madrid vertrauten den kühnen Versprechen von Pérez und wählten ihn zum Präsidenten.

Mehr als 25 Jahre später ist Pérez immer noch die mächtigste Figur im Klub. Am Vorabend der nächsten Wahlen äußerte er sich scharf gegenüber seinen Kritikern, Schiedsrichtern und dem FC Barcelona. Pérez beschloss, vorgezogene Wahlen abzuhalten, um seine Position zu festigen und eine Reihe riskanter Veränderungen im Klub umzusetzen.

Trotz der Verschärfung der Kandidaturvoraussetzungen (20 Jahre Mitgliedschaft und eine erhebliche finanzielle Sicherheit) ist mit Enrique Riquelme ein ernsthafter Rivale gegen Pérez aufgetaucht. Derzeit konkurrieren beide Seiten mit großen Transfers und strategischen Versprechen um die Stimmen der Klubmitglieder.

Real MadridFlorentino PérezEnrique RiquelmeLa LigaTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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