Josko Gvardiol will zu Real Madrid wechseln

Real-Madrid-Präsident Florentino Perez ist an Manchester City-Verteidiger Josko Gvardiol interessiert, um die defensiven Probleme zu lösen. Berichten zufolge beabsichtigt der kroatische Spieler selbst, seine Karriere im Santiago Bernabeu fortzusetzen. Obwohl die Meister der englischen Premier League einen ihrer Hauptstars nicht abgeben wollen, könnte der Wunsch des Spielers eine entscheidende Rolle beim Transfer spielen. Laut Goal.com berichtet .

Die Madrider planen eine grundlegende Überholung ihrer Abwehrreihe. Auf der Liste von Florentino Perez stehen Namen wie der Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konate und der Inter-Star Denzel Dumfries. Doch laut AS ist Josko Gvardiol eine der attraktivsten Optionen für den Königsklub. Der Spieler hat bereits seine Bereitschaft zum Wechsel zum spanischen Topklub bekannt gegeben.

Die Verletzungskrise im Kader von Real Madrid könnte diesen Transfer beschleunigen. Das Fehlen von David Alaba und Dani Carvajal sowie körperliche Probleme bei Eder Militao und Antonio Rudiger haben das Trainerteam in eine schwierige Lage gebracht. Gvardiols Fähigkeit, sowohl in der Innenverteidigung als auch als linker Außenverteidiger zuverlässig zu spielen, erhöht seinen Wert weiter.

Manchester City möchte hingegen nach dem Abgang von Pep Guardiola keine Anzeichen einer Schwächung zeigen. Die Klubführung wird versuchen, Josko Gvardiol mit einem neuen Vertrag und Gehaltserhöhung zu halten. Doch der Traum des Spielers, das weiße Trikot von Real Madrid zu tragen, dürfte für den englischen Klub ein ernstes Hindernis darstellen.

Zur Erinnerung: Manchester City hat den kroatischen Verteidiger 2023 für 90 Millionen Euro von RB Leipzig gekauft. Obwohl Gvardiols aktueller Vertrag bis 2028 läuft, könnten die Citizens ihn nicht zum Bleiben zwingen, wenn Real Madrid ein angemessenes Angebot unterbreitet und der Spieler einen Wechsel fordert.