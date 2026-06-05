Max Eberl könnte den FC Bayern verlassen: Entscheidung der Führung erwartet

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Max Eberl könnte den FC Bayern verlassen: Entscheidung der Führung erwartet

Trotz der jüngsten Transfers, die von Max Eberl durchgeführt wurden, steht seine Zukunft beim FC Bayern München unter ernster Gefahr. Laut dem "Bayern-Insider"-Podcast von Bild könnte der Sportdirektor bereits im August von seinen Aufgaben entbunden werden. Eine Verschärfung der Situation wird aufgrund der für August angesetzten Aufsichtsratssitzung erwartet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Informationen zufolge haben ein oder zwei Mitglieder des höchsten Gremiums des Clubs gegen eine Verlängerung von Eberls Vertrag gestimmt und ihm effektiv eine "Absage" erteilt. Obwohl der Vorstand ihm derzeit erlaubt hat, seine Aufgaben weiterzuführen, könnte die Sitzung im August das endgültige Urteil fällen. Die aktuelle Vereinbarung zwischen dem Sportdirektor und dem Club läuft bis 2027.

Nach den ungeschriebenen Gesetzen der Fußballwelt ist es für einen Sportdirektor nahezu unmöglich, ohne die volle Unterstützung der Führungsebene effektiv zu arbeiten. Wenn der Aufsichtsrat gegen ihn stimmt, endet Eberls Amtszeit beim Münchner Club. Quellen betonen, dass es seltsam wirken würde, wenn er im Club bliebe, während allen seine bevorstehende Abreise bekannt ist.

Vom Ehrenpräsidenten des Clubs, Uli Hoeneß, wird eine entscheidende Rolle in dieser Angelegenheit erwartet. Ohne seine Zustimmung kann Eberl seinen Posten nicht behalten. Max Eberl hat jedoch keine Absicht, aufzugeben, und ist in den "Kampfmodus" gewechselt, um seine Position zu verteidigen. Er führt seine Erfolge auf dem Transfermarkt, insbesondere die Verpflichtung von Spielern wie Michael Olise, als Hauptbeweis an.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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