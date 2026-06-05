Je näher das sommerliche Transferfenster im Weltfußball rückt, desto mehr spitzt sich die Intrige um den Madrider Klub Real zu. Kürzlich berichteten wir über Trainerdiskussionen im Hintergrund der Wahl zum Präsidenten des 'Königlichen Klubs'. Jetzt ist der neue Plan des amtierenden Präsidenten Florentino Perez, der den Transfermarkt erschüttern wird, in den Fokus der Medien gerückt.

Zuvor hatte der Chef des Madrider Giganten angekündigt, ein monströses Angebot – mindestens 150 Millionen Euro – für einen der regelmäßigen Teilnehmer der UEFA Champions League abzugeben, was die Fußballwelt in Aufregung versetzte. Laut den neuesten Informationen der renommierten und zuverlässigen spanischen Zeitung As sind die Namen der drei Hauptkandidaten für dieses Rekordangebot bekannt geworden.

Perez' drei Stars: Wen wird Madrid wählen?

Laut Insidern haben es folgende Talente, die auf Europas Grünflächen glänzen, auf die Transferliste von Real geschafft:

Vitinha (PSG): Ein technisch versierter portugiesischer Mittelfeldspieler, der den Spielstil des Pariser Klubs mit hoher Intelligenz im Zentrum des Spielfelds bestimmt.

João Neves (PSG): Ein weiterer junger portugiesischer Star, der mit seinen vielseitigen und zuverlässigen Leistungen für den Pariser Giganten die Aufmerksamkeit vieler europäischer Topklubs auf sich gezogen hat.

Michael Olise (Bayern): Ein Flügelspieler, der für die Münchner im Angriff echte Kreativität zeigt und Dribbling sowie Schnelligkeit beherrscht.

Interessanterweise hat Florentino Perez speziell betont, dass der Spieler, für den dieses extrem teure Angebot vorbereitet wird, definitiv nicht französischer Nationalität ist. Dies schließt automatisch mehrere Optionen aus der Liste der Kandidaten aus und verstärkt die Intrige noch weiter.

Kurzprofil der Transferziele

Spieler Aktueller Klub Position (Rolle auf dem Feld) Geschätzter Transferwert Vitinha PSG Zentrales Mittelfeld Mindestens 150 Millionen Euro João Neves PSG Defensives / Zentrales Mittelfeld Mindestens 150 Millionen Euro Michael Olise Bayern Flügelspieler Mindestens 150 Millionen Euro

Dennoch bleibt es ein Geheimnis, in welchen dieser drei Spieler die Madrilenen ihre historischen, rekordverdächtigen Summen investieren wollen. Aber eines ist sicher: Florentino Perez ist fest entschlossen, diesen Sommer einen weiteren Superstar zum Santiago Bernabéu zu holen.

Expertenanalyse: Perez' große Züge sind meist unerwartet und werden schnell ausgeführt. Wenn einer dieser drei Fußballer das Trikot von Real trägt, wird die Mannschaft des Madrider Klubs in der nächsten Saison zweifellos noch furchteinflößender aussehen.

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