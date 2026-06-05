Arsenal kurz vor Verpflichtung von Leicester City-Flügelspieler

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Arsenal kurz vor Verpflichtung von Leicester City-Flügelspieler

Der Londoner Klub Arsenal steht kurz vor der Verpflichtung des talentierten jungen Stars Jeremy Doku von Leicester City und lässt die Rivalen in der englischen Premier League hinter sich. Die "Gunners" betrachten den 16-jährigen Flügelspieler als eines ihrer Hauptziele für das sommerliche Transferfenster. Die Klubführung plant, den Kader durch die Aufnahme der besten jungen Talente des Landes zu verstärken. Laut Goal.com berichtet .

Laut The Times liegt Arsenal im Rennen um Doku klar in Führung. Der 23. Platz von Leicester City in der Championship und der damit verbundene Abstieg haben den Abgang des talentierten Fußballers beschleunigt. Jeremy Doku gab sein Debüt gegen Newcastle United im Alter von 15 Jahren und 271 Tagen und wurde damit zum drittjüngsten Spieler in der Geschichte der Premier League.

Der damalige Trainer Ruud van Nistelrooy schätzte das Potenzial des Teenagers hoch ein: "Man konnte seine hervorragenden Eigenschaften erkennen. Er ist ein schneller und fantastisch talentierter Flügelspieler. Jeremy hat diese Minuten verdient und ich hoffe, dass er in Zukunft noch mehr erreicht." Auch Mikel Arteta ist ein großer Bewunderer dieses vielseitigen Spielers, der Mitglied der englischen U-19-Nationalmannschaft ist.

Laut The Standard wird die Transfergebühr für den jungen Star auf 10 bis 15 Millionen Pfund geschätzt. Doku soll am 10. Juli, an seinem 17. Geburtstag, einen Profivertrag mit Leicester City unterzeichnen, daher versucht Arsenal, den Transfer vor diesem Datum abzuschließen. Dieser Transfer dürfte die Konkurrenz in der Angriffsreihe des Londoner Klubs weiter verschärfen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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