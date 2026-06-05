Jude Bellingham könnte in der englischen Nationalbank auf der Reservebank landen

„Wer sonst könnte es sein?!“ — Jude Bellingham rief diese Worte genau nach seinem akrobatischen Tor in der 95. Minute gegen die Slowakei im Achtelfinale der Euro 2024. Bis zu diesem Moment zeigten die „Three Lions“ eine äußerst schwache Leistung, doch Bellinghams Heldentat hielt das Team im Turnier. Dies war ein weiterer Höhepunkt für den Fußballer, der durch aufeinanderfolgende Siegtore für Real Madrid zum Helden der Saison geworden war. Laut Goal.com berichtet .

Bellinghams Karriere begann mit einem rasanten Aufstieg: Mit 19 Jahren glänzte er bei der Weltmeisterschaft 2022, führte Borussia Dortmund an die Schwelle zum Bundesliga-Titel und zeigte in seiner Debütsaison bei Real Madrid eine Ballon-d'Or-würdige Leistung. Er gewann die Herzen der Fans, indem er in den ersten beiden El-Clásico-Partien der La Liga-Saison späte Siegtore erzielte.

In letzter Zeit ist jedoch ein Leistungsabfall des Mittelfeldspielers zu beobachten. Verletzungen, insbesondere ein Schulterproblem, das im vergangenen Sommer eine Operation erforderte, haben seine Form negativ beeinflusst. Die allgemeine Krise von Real Madrid hat auch Bellinghams Ansehen geschadet. Obwohl er immer noch als das Aushängeschild der Weltmeisterschaft 2026 gilt, ist sein Platz im Team unter Thomas Tuchel nicht garantiert.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass Bellingham im Eröffnungsspiel gegen Kroatien am 17. Juni nicht in der Startelf stehen wird. Obwohl er seit der Akademie von Birmingham City eine große Zukunft verspricht und ein von Giganten wie Real Madrid und Liverpool umworbenener Star ist, könnte die Konkurrenz in Thomas Tuchels Kader dazu führen, dass er auf der Bank bleibt.