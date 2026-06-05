Real-Madrid-Stürmer soll zum Serie-A-Giganten werden

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Real-Madrid-Stürmer soll zum Serie-A-Giganten werden

Der talentierte Stürmer Gonzalo García, der aufgrund des hohen Konkurrenzkampfs bei Real Madrid auf der Ersatzbank festsaß, steht kurz vor einer drastischen Wende in seiner Karriere. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 22-jährige spanische Angreifer den 'Königsklub' im aktuellen Sommer-Transferfenster verlässt, steigt stündlich.

Nach den neuesten Informationen des renommierten europäischen Insiders Gianluca Di Marzio hat der Absolvent der Madrider Akademie eine hervorragende Gelegenheit, seine Karriere in der italienischen Serie A fortzusetzen.

Como, das in der abgeschlossenen Serie-A-Saison für eine echte Sensation sorgte und sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die UEFA Champions League qualifizierte, plant, seine Offensive speziell mit García zu verstärken. Das vom spanischen Legendär Cesc Fàbregas trainierte Team möchte durch die Verpflichtung des jungen Talents auch in Europa eine gute Figur machen.

Trotz seines jungen Alters kam García in der vergangenen La-Liga-Saison in 30 Spielen für Real Madrid zum Einsatz. In diesen Partien erzielte der junge Star 6 Tore und bereitete 1 Tor vor.

Der Wechsel des Fußballers, der derzeit von renommierten Portalen auf 30 Millionen Euro geschätzt wird, nach Italien wird zweifellos ein neues und glänzendes Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Dieser Transfer dürfte in Kürze offiziell abgeschlossen werden.

Gonçalo GarcíaReal MadridComoSerie AUEFA Champions League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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