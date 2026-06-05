Interner Konflikt bei Bayern: Transfer von Kenneth Eichhorn spaltet die Führung

Innerhalb der Führung des Münchner Clubs Bayern ist eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit bezüglich des Transfers des 16-jährigen Talents Kenneth Eichhorn entstanden. Laut dem „Bayern-Insider“-Podcast von Bild können sich die Sportabteilung und der Aufsichtsrat des Clubs nicht auf die für das junge Talent auszugebenden Mittel einigen. Goal.com berichtet .

Berichten zufolge haben Bayern-Sportdirektor Max Eberl und Christoph Freund große Anstrengungen unternommen, um den Mittelfeldspieler nach München zu holen. Sogar vor dem Champions-League-Halbfinalspiel gegen Paris Saint-Germain wurde ein spezielles Treffen mit Eichhorn organisiert. Der neue Cheftrainer der Mannschaft, Vincent Kompany, führte ebenfalls stundenlange Gespräche mit dem Spieler, um ihn für sein Projekt zu gewinnen.

Der Aufsichtsrat von Bayern hält das gesamte finanzielle Paket des Transfers jedoch für übermäßig teuer. Die Forderung der Agenten des Spielers nach einer Prämie in Höhe von 10–11 Millionen Euro hat zu Einwänden der Führung geführt. Obwohl die Sportabteilung die Investition befürwortet, hat das höhere Gremium die Mittelzuweisung abgelehnt.

Derzeit steckt die Situation am Hauptsitz an der Säbener Straße in einer Sackgasse. Den Agenten zufolge liegt der Marktwert des Spielers bei 20 Millionen Euro, und für ein solches Talent gezahlte Boni seien normal. Die Bayern-Führung ist jedoch nicht bereit, ein derart großes Risiko mit einem 16-jährigen Spieler einzugehen.

Während der Münchner Club aus dem Rennen ausscheiden könnte, beobachten Clubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Liverpool die Situation genau. Wenn Bayern keine endgültige Entscheidung trifft, sind diese Teams bereit, Kenneth Eichhorn zu verpflichten.