Im Kader des FC Barcelona, des katalanischen Klubs, der die spanische La Liga zum zweiten Mal in Folge ungeschlagen gewann, werden erhebliche Veränderungen erwartet. Die Blaugrana stehen kurz davor, sich von einem ihrer erfahrensten und renommiertesten Verteidiger im kommenden Sommer-Transferfenster zu trennen.

Laut dem renommierten Sport-Insider Carlos Monfort auf seinen offiziellen Social-Media-Seiten prüft die Führung der katalanischen Giganten aktiv Optionen für einen Verkauf des französischen Abwehrspielers Jules Koundé.

Was ist der Grund für die Trennung?

Die Klubführung und der Trainerstab waren mit der Leistung und Konstanz des französischen Legionärs in der vergangenen Saison nicht vollständig zufrieden. Die Verantwortlichen von Barcelona zielen darauf ab, durch Koundés Transfer erhebliche Mittel zu generieren und diese zu nutzen, um neue Spieler zu verpflichten, die die Defensive weiter verstärken.

Wie ist der aktuelle Status und die Statistik von Jules Koundé? In der folgenden Tabelle können Sie sich über die Position des Spielers auf dem Transfermarkt informieren:

Alter des Spielers Zeitraum im Klub Vertragslaufzeit Transferwert 27 Jahre Seit Sommer 2022 Bis Juni 2030 65 Millionen Euro

Im Visier von Albion-Klubs

Obwohl Jules Koundés aktueller Arbeitsvertrag mit dem katalanischen Klub langfristig bis zum Sommer 2030 läuft, könnte seine Zukunft nicht an Spanien gebunden sein. Derzeit zeigen mehrere reiche und große Klubs der englischen Premier League (EPL) ernsthaftes Interesse an der Verpflichtung des französischen Verteidigers.

Marktwert laut renommierten Portalen 65 Millionen Euro Der Transfer des Spielers, der auf diesen Wert geschätzt wird, dürfte zu einem der spektakulärsten Ereignisse des Sommers werden.

Expertenkommentar: Für ein Team, das zwei Jahre in Folge spanischer Meister wurde, ist die Aktualisierung des Kaders ein entscheidender Faktor für den Erfolg auf internationaler Bühne, insbesondere in der Champions League. Der Verkauf von Koundé wird Barcelona zweifellos neue Möglichkeiten eröffnen, die Financial-Fair-Play-Regeln einzuhalten und neue Stars zu kaufen.

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