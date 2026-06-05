Große Veränderungen bei Barcelona Frauen und die Zukunft der spanischen Nationalmannschaft

Wenn man sich den Kader der spanischen Nationalmannschaft für das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen England ansieht, erkennt man die Dominanz eines Klubs: Barcelona. Elf der 25 von Sonia Bermúdez ausgewählten Spielerinnen vertreten den katalanischen Klub. Doch im Sommer werden große Veränderungen im Kader von Barcelona erwartet. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Im vergangenen Monat, nachdem die Schützlinge von Pere Romeu das Finale der Champions League mit 4:0 gegen Lyon gewannen und die Saison mit vier Titeln abschlossen, wurden drei wichtige Abgänge bekannt gegeben. Die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas verlässt das Team nach einer 14-jährigen Karriere. Auch die Defensivstützen Ona Batlle und Mapi León streben neuen Herausforderungen entgegen. Salma Paralluelo, die im Finale ein Doppelpack erzielte, könnte ihnen folgen.

Barcelona hat ähnliche Situationen schon früher erlebt. Im letzten Sommer wurden die europäischen Perspektiven des Teams nach einem ruhigen Transferfenster aufgrund finanzieller Einschränkungen infrage gestellt. Doch sie antworteten angemessen und wurden zum vierten Mal Champions-League-Sieger. Die aktuelle Lage ist etwas anders, da die abgehenden Spielerinnen – Putellas, León und Batlle – Weltklasse-Stars sind.

Für die Katalanen ist es an der Zeit, diese große Lücke zu füllen. Der Klub hat seinen Kader historisch durch Absolventen der La Masia-Akademie oder kluge Transfers erneuert. Die Ausgabe von 69 Millionen Pfund für Anthony Gordon durch die Männermannschaft könnte auf eine verbesserte finanzielle Lage hindeuten. Dies könnte auch der Frauenmannschaft ermöglichen, neue Stars zu verpflichten.

Diese Transfers werden nicht nur den Klub, sondern auch die Mission der spanischen Nationalmannschaft zur Titelverteidigung bei der WM 2027 direkt beeinflussen. Während Barcelona seine führenden Persönlichkeiten verliert, muss die nächste Generation bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen.