Real Madrid-Präsident Florentino Perez gab eine unerwartete Erklärung zu den Transferplänen des Clubs ab. Seinen Worten zufolge wird der Klub aus Madrid nächste Woche die Verpflichtung eines neuen Stars im Wert von 150 Millionen Euro offiziell bekannt geben. Gleichzeitig lehnte Perez die von vielen erwarteten Kandidaten Erling Haaland oder Harry Kane ab. Darüber berichtet Goal.com .

Während seines Auftritts in der Sendung Horizonte betonte der Präsident, dass die finanzielle Lage des Clubs stabil sei. Er erklärte, dass am Dienstag ein großes Angebot an einen Top-Klub der Champions League gesendet werde. Dieser Transfer dürfte der teuerste Einkauf in der Geschichte von Real Madrid werden.

Während Perez über Transfers sprach, nannte er Namen wie Jose Mourinho, Ibrahima Konate und Denzel Dumfries, doch der Fokus liegt auf dem mysteriösen Spieler im Wert von 150 Millionen Euro. Diese Äußerungen fallen in die Zeit des Präsidentschaftswahlkampfs im Club und des Drucks durch Rivalen Enrique Riquelme.

Während sein Rivale verspricht, Erling Haaland zu holen, erinnerte Perez daran, dass Real Madrid laut Forbes mit 10 Milliarden Euro bewertet wird. Seiner Aussage nach ist Real Madrid derzeit der wertvollste und finanziell mächtigste Klub der Welt.