Endrick: Es ist unmöglich, Jude Bellingham und Trent Alexander-Arnold zu verstehen

Der brasilianische Stürmer Endrick sprach offen über seine schwierige Zeit bei Real Madrid. Das junge Talent betonte, dass Jude Bellingham und Trent Alexander-Arnold ihn regelmäßig mit Anrufen unterstützten, als er kämpfte, um in die Startelf zu kommen. Obwohl sich eine enge Freundschaft entwickelt hat, gab Endrick zu, dass er immer noch Schwierigkeiten hat, die Aussprache der englischen Spieler zu verstehen. Dies berichtete Goal.com Bericht .

Nach einer erfolgreichen sechsmonatigen Leihe zu Lyon kehrte der 19-jährige Stürmer nach Madrid zurück und erklärte, dass die Spielpraxis in der französischen Meisterschaft sein Selbstvertrauen gestärkt habe. Endrick betonte, dass die Konkurrenz mit den Stars von Real Madrid nicht einfach sei, und sagte, er habe viel von Spielern wie Luka Modrić, Vinícius Júnior und Rodrygo gelernt und sei bereit, dies in der Praxis zu zeigen.

"Bellingham ruft mich jeden Tag an. Wenn ich mich schlecht fühlte, hat er mich mental aufgebaut. Trent macht das genauso; sie sind sehr aufrichtige Menschen. Ich versuche, von ihnen zu lernen und Englisch zu verbessern, aber es ist fast unmöglich zu verstehen, was sie sagen", scherzte der brasilianische Star in einem Interview mit Men in Blazers.

Endrick fügte hinzu, dass der Wechsel zu Lyon eine der besten Entscheidungen seines Lebens war, da er dort durch Tore und Vorlagen einen Platz in der Nationalmannschaft erhielt. Jetzt konzentriert er sich darauf, seinen Platz bei Real Madrid zu finden und Brasilien bei der Weltmeisterschaft würdig zu vertreten.