Real-Madrid-Präsident Florentino Perez plant vor den anstehenden Klubwahlen ein großes Geschäft für den Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, Vitinha. Der portugiesische Star gilt als Hauptkandidat für das neue Projekt des Teams. Der Einfluss des bekannten Agenten Jorge Mendes wird bei diesem Transfer als entscheidender Faktor erwartet. Laut Goal.com berichtet .

Laut Cadena SER hat Florentino Perez den Fans vor den Wahlen am Sonntag einen sensationellen Transfer versprochen. Vitinha ist derzeit einer der wichtigsten Spieler im Kader von Paris Saint-Germain, und sein laufender Vertrag läuft noch drei Jahre. Dennoch hat der Präsident von Real Madrid diesen Transfer ernsthaft vorangetrieben, um seine Position vor dem Wahlgang zu stärken.

Berichten zufolge ist Real Madrid bereit, bis zu 150 Millionen Euro für diesen Transfer auszugeben. Laut dem spanischen Journalisten Pacojo Delgado könnte die Bekanntgabe der Verpflichtung von Vitinha den Wahlkampf vorzeitig beenden. Es wird auch berichtet, dass dieses Geschäft Teil eines Projekts ist, das die Rückkehr von Jose Mourinho nach Madrid erwartet.

Vitinha soll zur zentralen Figur der neu formierten Mittelfeldreihe werden. Darüber hinaus arbeitet Real Madrid an der Verstärkung anderer Positionen. Berichten zufolge könnte Ibrahima Konate als Free Agent kommen, während Denzel Dumfries für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro erwartet wird.

Verhandlungen mit Paris Saint-Germain werden sicherlich nicht einfach sein, aber die engen Beziehungen von Jorge Mendes zu Jose Mourinho und der Führung von Real Madrid könnten eine Schlüsselrolle bei der Abwicklung dieses Transfers spielen. Wenn der Deal zustande kommt, wird Vitinha einer der teuersten Einkäufe in der Geschichte des Klubs sein.