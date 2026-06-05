Nike stellt vor der WM 2026 eine starbesetzte Werbekampagne vor

Nike hat eine neue Kampagne mit dem Titel "Rip the Script" angekündigt, die vor der WM 2026 die größten Stars des Fußballs und globale Prominente vereint. Das Video zeigt aktuelle Helden wie Cole Palmer, Erling Haaland, Kylian Mbappé und Vinicius Junior, die die neuesten Innovationen der Marke präsentieren. Laut Goal.com berichtet .

An der Kampagne nehmen nicht nur aktive Spieler, sondern auch Legenden wie Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović und Didier Drogba teil. Der Film hebt die kreative Seite des Fußballs hervor und fördert die Idee, starre Muster zu durchbrechen und sich auf instinktives Spiel zu verlassen. Auch Prominente wie Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James und Channing Tatum sind in den Aufnahmen zu sehen.

Laut Helena Thornton, Vizepräsidentin für globale Markenführung bei Nike, basiert die Kampagne auf der Überzeugung, dass die unvergesslichsten Momente im Fußball entstehen, wenn Spieler ihren inneren Gefühlen vertrauen. "Wir wollten die Fußball-Community dort treffen, wo sie ist – nicht nur auf Bildschirmen, sondern in ihrer Welt und ihren Subkulturen", sagt Thornton.

Parallel zum Film stellte Nike seine neuen Produkte vor. Die neuen Nationaltrikots sind mit der Aero-FIT-Kühltechnologie ausgestattet, während die aktualisierten Mercurial-, Phantom- und Tiempo-Stiefel für Geschwindigkeit, Kontrolle und Präzision auf dem Platz entwickelt wurden. Im Rahmen der Kampagne sind auch Initiativen zur Unterstützung des Jugendfußballs geplant.