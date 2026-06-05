Die Intrigen um Real Madrid heizen sich auf dem europäischen Transfermarkt weiter auf. Nachdem der 'Königliche Klub' kürzlich den erfahrenen Abwehrspieler Ibrahima Konaté von Liverpool verpflichtet hat, wollen die Verantwortlichen nicht innehalten. Die Madrider tüfteln an einem weiteren Mega-Transfer, um die Innenverteidigung zu verstärken und eine unschlagbare Mannschaft für die Zukunft aufzubauen.

Laut jüngsten Berichten der renommierten spanischen Zeitung AS prüft der La-Liga-Gigant ernsthaft die Option, Joško Gvardiol, eine der Hauptstützen von Manchester City, zu kaufen.

Wahlergebnis und Pérez' Masterplan

Die Abwicklung dieses Transfers hängt direkt von einem wichtigen politischen Ereignis im Madrider Klub ab. Insider berichten, dass die Kampagne zur Verpflichtung des kroatischen Verteidigers offiziell startet, wenn amtierender Präsident Florentino Pérez die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen erneut gewinnt.

Erfreulicherweise möchte der 24-jährige Gvardiol seine Karriere im Santiago Bernabéu fortsetzen und das weiße Trikot tragen. Doch der Transfer wird nicht einfach. Die Führung von Manchester City und Pep Guardiola persönlich wollen ihren Star keinesfalls ziehen lassen. Auch Real Madrid will kein finanzielles Risiko eingehen, indem es eine künstlich überhöhte und unvernünftige Summe zahlt. In den Verhandlungen wird eine vernünftige Politik verfolgt.

Gvardiols Status auf dem Transfermarkt

Obwohl er noch jung ist, gilt der Spieler bereits als einer der stärksten Verteidiger der Welt. Seine aktuellen Daten:

Alter des Spielers Zugehörigkeit zu City Vertragslaufzeit Marktwert (Transfermarkt) 24 Jahre Seit Sommer 2023 Bis Sommer 2028 70 Millionen Euro

Hintergrund: Das Interesse an Joško Gvardiol nach der Verpflichtung von Ibrahima Konaté zeigt Florentino Pérez' Ambition, eine 'neue unschlagbare Galácticos'-Abwehrreihe aufzubauen. Obwohl der aktuelle Vertrag mit den 'Cityzens' bis 2028 läuft, könnte der Wunsch des Spielers, nach Madrid zu wechseln, in diesem Sommer-Transferfenster zu einem großen politischen Konflikt führen.

Verfolgen Sie die spektakulärsten Transfers im europäischen Fußball, exklusive Insider-Infos aus dem Lager von Real Madrid und das Schicksal der Weltstars mit uns auf Zamin!