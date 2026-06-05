Andy Robertson wechselt zu Tottenham: Roberto De Zerbi begrüßt neuen Zugang

Tottenham Hotspur gab offiziell die Verpflichtung des erfahrenen linken Verteidigers Andy Robertson als Free Agent bekannt, nachdem sein Vertrag bei Liverpool ausgelaufen war. Der Kapitän der schottischen Nationalmannschaft wird diesen Sommer zum Londoner Klub wechseln und sich dem Kader von Cheftrainer Roberto De Zerbi anschließen. Zuvor war dieser Transfer, der im Winterfenster nicht zustande kam, nun erfolgreich abgeschlossen worden. Laut Goal.com berichtet .

Der 32-jährige Abwehrspieler stand bereits im Januar unter dem ehemaligen Trainer Thomas Frank auf der Wunschliste von Tottenham, doch die Vereinbarung wurde platzen gelassen, da Liverpool Kostas Tsimikas nicht von Roma zurückholen konnte. Nun wechselt Robertson nach einer glänzenden neunjährigen Karriere an der Mersey nach Nord-London. Er ist für seinen kämpferischen Charakter und sein hochklassiges Spiel bekannt.

Über den neuen Zugang sagte Roberto De Zerbi: "Andy ist ein Spieler, den ich seit vielen Jahren schätze. Er bringt hervorragende technische Qualitäten, Erfahrung und Führungsstärke in unser Team. Er hat lange Zeit auf höchstem Niveau Erfolge gefeiert und wird sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine zu einer wichtigen Persönlichkeit für uns."

Seit seinem Wechsel von Hull City zu Liverpool im Jahr 2017 hat Andy Robertson 378 Spiele bestritten. Mit den Merseysidern gewann er die Champions League, den FA Cup, zwei Ligapokale und zweimal die englische Premier League. Auch Tottenhams Sportdirektor Johan Lange betonte, dass die Professionalität des Spielers für die Entwicklung des Clubs von großer Bedeutung ist.

Bevor er seinem neuen Klub beitritt, wird Robertson mit der schottischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft diesen Sommer teilnehmen. Aktuell verfügt er über 92 Länderspieleinsätze. Dies dürfte Schottlands erste WM-Teilnahme in diesem Jahrhundert sein.