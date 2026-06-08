Am Vorabend der FIFA WM 2026, die die Welt mit ihrer Intensität und ihrem Charme fesseln wird, testete einer der Hauptrivalen in unserer Gruppe seine Stärke. Die Nationalmannschaften von Kolumbien und Jordanien maßen ihre Kräfte vor diesem historischen Turnier, das von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird. In einem Spiel im gemütlichen Snapdragon Stadium im schönen San Diego dominierten die südamerikanischen Vertreter die asiatische Mannschaft und sicherten sich einen souveränen Sieg. Dieses Spiel ist für usbekische Fußballfans von besonderer Bedeutung.

Die Details dieser spannenden Begegnung vor der WM, einschließlich Zahlen und wichtiger Momente, können Sie in der speziellen integrierten Tabelle unten einsehen:

STATISTIK DES FREUNDSCHAFTSSPIELS UND GRUPPENSTAND

Mannschaften und Spielort Spielergebnis und Torchronologie Bemerkenswerte Aspekte des Spiels Zusammensetzung der Gruppen bei der kommenden Weltmeisterschaft Kolumbien



Jordanien



USA, San Diego, Snapdragon Stadium 2 : 0



• 41. Minute: John Arias (1:0)

• 55. Minute: John Arias (2:0) Vorlagen: James Rodríguez und Santiago Arias.



Rote Karte: Yazam (90. Minute, Jordanien). Gruppe K: Kolumbien, Portugal, DR Kongo, Usbekistan



Gruppe J: Jordanien, Österreich, Algerien, Argentinien

Mit diesem Freundschaftsspiel wollten die Kolumbianer ihre taktischen Schemata vor ihrem ersten offiziellen WM-Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft am 18. Juni perfektionieren.

John Arias' Doppelpack und James' magische Vorlage

Das Spiel begann wie erwartet mit der Aktivität der südamerikanischen Vertreter. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 41. Minute, eröffnete Stürmer John Arias den scoring, nachdem er von einem präzisen Pass des erfahrenen Stars und Kapitäns James Rodríguez profitiert hatte. Die Kolumbianer, die auch in der zweiten Halbzeit die Initiative behielten, erhöhten ihren Vorsprung in der 55. Minute. Ersatz-Verteidiger Santiago Arias spielte einen schönen Pass, den John Arias zum Tor verwandelte und damit seinen Doppelpack vollendete. In der letzten Spielminute wurde Jordaniens Yazam wegen groben Spiels vom Platz gestellt.

Expertenkommentar: Kolumbiens Spiel gegen Jordanien gab uns wichtige Signale über die aktuelle Form unseres Rivalen. James Rodríguez zeigte, dass er immer noch ein Genie darin ist, gefährliche Situationen im Mittelfeld zu kreieren, während John Arias seine Fähigkeit unter Beweis stellte, Chancen im Angriff ruhig zu nutzen. Indem sie Jordanien, einen weiteren asiatischen Vertreter, leicht besiegten, bewiesen die Kolumbianer, dass sie für das Spiel am 18. Juni gegen unser Team ernsthaft vorbereitet sind. Doch Fabio Cannavaros Schützlinge werden diese taktischen Züge sicherlich tiefgehend analysieren. Wir wünschen unserer Nationalmannschaft viel Erfolg bei der kommenden Weltmeisterschaft und erwarten historische Siege!

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