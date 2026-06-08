Real Madrid steht kurz davor, eine offizielle Erklärung abzugeben, die in den kommenden Tagen die Fußballwelt erschüttern wird. Die Klubführung finalisiert alle Dokumente und formalen Verfahren für die Rückkehr des legendären portugiesischen Spezialisten Jose Mourinho. Laut neuesten exklusiven Berichten der renommierten spanischen Zeitung Marca hat der als 'The Special One' bekannte Trainer bereits geheime Verhandlungen und erste taktische Gespräche mit den Verantwortlichen des 'Königsklubs' geführt.

Während der erfahrene Spezialist den aktuellen Zustand des Teams sorgfältig analysierte, identifizierte er klar die schwächste und problematischste Stelle der Madrider Großmacht. Nach Mourinhos Meinung verfügt Real Madrid über das stärkste Potenzial der Welt in Angriff und Mittelfeld, doch um um große Trophäen und Meistertitel zu kämpfen, ist eine erhebliche Verstärkung der Abwehrreihe unerlässlich. Das portugiesische Genie hat der Klubführung klare und strenge Forderungen bezüglich Transfers gestellt.

Laut der Quelle wird Mourinhos neue Revolution in Madrid mit dem Wiederaufbau der Abwehr beginnen. Er will sich nicht darauf beschränken, den Liverpool-Star Ibrahima Konate für diese Reihe zu verpflichten. Nach dem Plan des Trainers ist es nach der Vertragsunterzeichnung mit Konate zwingend erforderlich, einen weiteren hochklassigen und imposanten Spieler für die Innenverteidigung zu kaufen. Damit zielt er darauf ab, in Madrid eine undurchdringliche 'Festung' und einen wettbewerbsfähigen Kader zu formen, der jeden Gegner einschüchtert.

Erinnern wir daran, dass die Medien zuvor sensationelle Berichte über eine vollständige Einigung zwischen Ibrahima Konate und Real Madrid verbreiteten. Demnach wird der französische Verteidiger unmittelbar nach Abschluss der bevorstehenden Weltmeisterschaftsspiele zum Madrider Klub stoßen. Das Attraktivste daran ist, dass Konate völlig kostenlos – als Free Agent – nach Madrid wechselt, da sein Vertrag mit dem englischen Klub ausgelaufen ist. Dies dürfte Mourinhos erster großer und geschickter Transferzug in seiner neuen Ära bei Real Madrid sein.

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