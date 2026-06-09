Neymar präsentiert neuen Look vor der WM 2026

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Neymar präsentiert neuen Look vor der WM 2026

Der Star der brasilianischen Nationalmannschaft, Neymar, ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um für die WM 2026 vollständig bereit zu sein. Derzeit erholt sich der Fußballer in New Jersey von einer chronischen Wadenmuskelverletzung und zog die Aufmerksamkeit der Fans nicht nur durch seinen Gesundheitszustand, sondern auch durch sein Äußeres auf sich. Fotos seiner neuen Frisur zirkulieren in den sozialen Medien. Dies berichtete Goal.com Nachrichten portal.

Neymar nutzt von der NASA entwickelte Hochtechnologie-Geräte, um sich schneller von seiner Verletzung zu erholen. Insbesondere trainiert der Stürmer auf einem Anti-Schwerkraft-Laufband. Dieses Gerät reduziert die Gewichtsbelastung der unteren Extremitäten und ermöglicht es, Cardio-Übungen durchzuführen und die Muskelaktivität aufrechtzuerhalten, ohne die verletzte Stelle zu schädigen.

Diese Technologie sieht vor, die Taille des Spielers mit einem speziellen Luftkissen zu umhüllen. Dies ermöglicht Ärzten und Trainern, den Anteil des Körpergewichts, der auf die Beine lastet, je nach Rehabilitationsphase präzise zu steuern und schrittweise zu erhöhen. Obwohl diese Methode sehr futuristisch wirkt, nutzen brasilianische Vereine wie Flamengo und Cruzeiro sie seit über zehn Jahren.

Neben seiner Gesundheit hat Neymar auch sein Image aufgefrischt. Sein langjähriger Stylist Wagner Tenorio präsentierte eine neue blonde Frisur, die an den Look des Spielers während der WM 2018 in Russland erinnert. Der 34-jährige Stürmer hat es sich zur Tradition gemacht, sein Aussehen vor großen Turnieren zu ändern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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