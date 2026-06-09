Wie wurde Abduqodir Khusanov im Spiel gegen die Niederlande bewertet?

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Wie wurde Abduqodir Khusanov im Spiel gegen die Niederlande bewertet?

Usbekische Nationalmannschaft gegen die Niederlande verlor mit 1:2 in einem Freundschaftsspiel.

Abwehrspieler Abduqodir Khusanov spielte die vollen 90 Minuten. Statistikportale bewerteten seine Leistung mit 6,1 Punkten.

Khusanov agierte in der Innenverteidigung und war an den defensiven Aktionen des Teams beteiligt. Seine Bewertung lag im Mittelfeld der usbekischen Starter.

Abbosbek Fayzullaev erhielt die höchste Bewertung im usbekischen Kader mit 6,6 Punkten. Oston O'runov, Eldor Shomurodov und Otkir Yusupov wurden mit 6,5 Punkten bewertet.

Igor Sergeev, der eingewechselt wurde und ein Tor erzielte, war mit 7,6 Punkten der beste Spieler des Teams.

Cody Gakpo, der zwei Tore für die niederländische Nationalmannschaft erzielte, wurde mit einer perfekten 10 zum Spieler des Spiels gekürt.

Laut Statistik dominierten die Niederlande den Ballbesitz – 65 % zu 35 %. Die Gastgeber verzeichneten 15 Schüsse, Usbekistan 8.

Fabio Cannavaro Schützlinge zeigten eine respektable Leistung gegen einen starken Gegner, und das Spiel wurde in der Nachspielzeit entschieden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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