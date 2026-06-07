Fabio Kannavaro mundialga tayyorgarlikdagi qiyinchiliklarni ochiq aytdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati startiga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Mundial oldidan har bir mashg‘ulot, har bir yig‘in va har bir futbolchining jismoniy holati alohida ahamiyat kasb etayotgan bir paytda bosh murabbiy O‘FA matbuot xizmatiga intervyu berib, jamoadagi hozirgi vaziyat haqida fikr bildirdi.
Murabbiyning ta’kidlashicha, tayyorgarlik jarayoni avvaldan belgilangan reja asosida davom etmoqda. Biroq bu jarayon oson kechmayotgani ham yashirilmadi. Jamoa shtabi ayrim futbolchilarning o‘yin amaliyoti, jismoniy holati va jarohatdan keyingi tiklanishi bilan bog‘liq bir qator masalalar ustida ishlamoqda.
“Tayyorgarlik jarayoni rejamiz asosida davom etmoqda. To‘g‘ri, oson bo‘layotgani yo‘q. Bunga bir nechta sabablar bor”, — dedi O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, asosiy muammolardan biri Eron chempionatida to‘p tepayotgan legionerlar bilan bog‘liq. Ayrim futbolchilar 3-4 oy davomida rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushmagan. Bu esa ularning o‘yin tempi, jismoniy tayyorgarligi va raqobat ritmiga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin.
“Masalan, Eron chempionatida o‘ynayotgan legionerlarimiz 3-4 oy davomida rasmiy uchrashuvlarda maydonga tushmadi. Shuningdek, ayrim futbolchilar jarohatdan tiklanish jarayonini boshdan kechirdi”, — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.
Jahon chempionati kabi katta turnir oldidan futbolchilarning o‘yin amaliyoti juda muhim. Rasmiy bahslarda ishtirok etmagan o‘yinchi mashg‘ulotda qanchalik harakat qilmasin, o‘yin tempiga qaytishi uchun vaqt talab etiladi. Ayniqsa, mundialda raqiblar tezkor, jismonan baquvvat va har bir xatodan foydalanadigan jamoalar bo‘ladi.
Shuningdek, ayrim futbolchilarning jarohatdan tiklanayotgani ham shtab uchun alohida e’tibor talab qiladi. Bunday paytda murabbiylar va tibbiy guruh futbolchini tezroq maydonga qaytarish bilan birga, uni ortiqcha xavfga qo‘ymaslik o‘rtasida to‘g‘ri muvozanat topishi kerak. Chunki Jahon chempionatida bitta futbolchining sog‘lom holati ham butun jamoa rejasiga ta’sir qilishi mumkin.
Bosh murabbiy hozirda ushbu masalalar bosqichma-bosqich hal qilinayotganini ta’kidladi. Ya’ni jamoa birdaniga ideal holatga kelib qolmaydi, lekin har kuni ishlayapti, yuklamalar rejalashtirilmoqda va futbolchilar mundial tempiga moslashtirilmoqda.
“Hozir biz mana shu masalalarni bosqichma-bosqich hal qilish ustida ishlayapmiz. Shunga qaramay, jamoaning ishidan mamnunman”, — dedi u.
Bu so‘zlar milliy jamoadagi ish jarayonida reallik va ishonch bir vaqtda borligini ko‘rsatadi. Murabbiy qiyinchiliklarni inkor qilmayapti, lekin futbolchilarning munosabati, mehnati va yig‘indagi ishidan rozi ekanini ham ochiq aytmoqda.
Uning ta’kidlashicha, yig‘inning ilk kunidanoq futbolchilar bor kuchini berishga harakat qilmoqda. Qiyinchiliklar, charchoq, o‘yin amaliyotidagi uzilishlar yoki jarohatdan keyingi holatlarga qaramay, jamoa a’zolari o‘z ustida ishlashga va rivojlanishga intilayapti.
“Yig‘inning ilk kunidan boshlab futbolchilar bor kuchini berishga harakat qilyapti. Qiyinchiliklarga qaramasdan, ular o‘z ustida ishlash va rivojlanishga intilyapti”, — dedi bosh murabbiy.
Bu jihat Jahon chempionati oldidan eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Chunki katta turnirda faqat mahorat yoki nomlar yetarli emas. Jamoa ruhi, intizom, mehnatga munosabat va bir maqsad atrofida birlashish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixda ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etadi. Shuning uchun bu tayyorgarlik jarayoni oddiy yig‘in emas, balki butun mamlakat futboli uchun yangi bosqichga tayyorgarlik hisoblanadi. Murabbiylar shtabi futbolchilarni nafaqat jismoniy, balki ruhiy va taktik jihatdan ham katta sahnaga olib chiqishi kerak.
Oldinda vakillarimizni kuchli raqiblar kutib turibdi. Jahon chempionatida har bir o‘yin alohida sinov bo‘ladi. Bunday musobaqada maydonga to‘liq tayyor holatda chiqish uchun hozirgi yig‘indagi har bir kundan maksimal foydalanish zarur.
Murabbiyning so‘zlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, jamoa hali ayrim muammolarni hal qilish jarayonida. Ammo eng muhimi — futbolchilarda ishlash istagi, rivojlanishga intilish va milliy jamoa uchun borini berish xohishi bor.
Mundial oldidan qiyinchiliklar bo‘lishi tabiiy. Asosiy masala — ularni vaqtida to‘g‘ri boshqarish va turnir startigacha jamoani optimal holatga olib kelish. O‘zbekiston terma jamoasi uchun endi har bir mashg‘ulot, har bir tiklanish kuni va har bir taktik mashq oltinga teng.
Muxlislar esa milliy jamoadan munosib o‘yin, xarakter va katta sahnada o‘zbek futboli nomini munosib himoya qilishni kutishmoqda. Tayyorgarlik oson emas, lekin tarix ham oson yozilmaydi. Endi hamma narsa mehnat, sabr va maydondagi javobga bog‘liq.
…