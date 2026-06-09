O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)
Okean ortida boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan Jahon chempionatining qizg‘in pallasi oldidan, O‘zbekiston milliy terma jamoasi Yevropaning eng qudratli grandlaridan biri — Niderlandiya terma jamoasiga qarshi tarixiy va o‘ta shiddatli nazorat uchrashuvida maydonga tushdi. AQSHning mashhur Nyu-York shahrida joylashgan hashamatli “Icahn” stadioni yashil maydoni mezbonlik qilgan ushbu hayajonli to‘qnashuvda «oq bo‘rilar» dunyo yulduzlariga qarshi mardonavor to‘p surishdi, biroq yakunda 1:2 hisobida kichik farq bilan imkoniyatni boy berishdi.
Uchrashuv kutilganidek ikki tomonlama shiddatli hujumlar bilan boshlandi. Bahsning 31-daqiqasi kechayotgan bir paytda, vakillarimiz himoyachisi Jahongir O‘rozov o‘z jarima maydonchasi ichida raqib hujumchisini qoida buzgan holda to‘xtatishga majbur bo‘ldi va bosh hakam ikkilanishlarsiz O‘zbekiston darvozasiga 11 metrlik jarima zarbasi belgiladi. To‘p qarshisiga kelgan «Liverpul» klubi yulduzi Kodi Gakpo aniq va kuchli zarba bilan hisobni ochib, yevropaliklarni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim shu tariqa raqiblarimizning kichik ustunligi bilan yakun topdi.
Biroq, ikkinchi bo‘limda Fabio Kannavaro shogirdlari haqiqiy xarakter namoyish etib, o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olishdi. Ketma-ket uyushtirilgan xavfli hujumlar tez orada o‘z samarasini berdi: raqib himoyachilarining o‘zaro tushunmovchiligi va qo‘pol xatosidan unumli foydalangan tajribali hujumchimiz Igor Sergeyev raqib posbonini ojiz qoldirib, muvozanatni tikladi — 1:1! Ushbu gol stadionga yig‘ilgan yuzlab vatandoshlarimizni va ekran qarshisidagi millionlab muxlislarni haqiqiy quvonchga oshno etdi.
Afsuski, dramalarga boy bo‘lgan uchrashuvning eng so‘nggi daqiqalarida omad vakillarimizdan biroz yuz o‘girdi. Niderlandiyaliklarning navbatdagi hujumi paytida hakam yana bir bor O‘zbekiston darvozasi tomon bahsli penalti belgiladi. Nuqtaga yana o‘sha Kodi Gakpo yaqinlashdi va sovuqqonlik bilan dublni rasmiylashtirib, jamoasiga g‘alaba keltiruvchi golni urdi. Shu tariqa, uchrashuv 2:1 hisobida Yevropa vakillari foydasiga hal bo‘ldi. Mag‘lubiyatga qaramay, hamyurtlarimiz JCH—2026 oldidan top-jamoaga qarshi nihoyatda mazmunli va jangovar o‘yin ko‘rsata olishlarini isbotlashdi.
Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari, AQSHdan kelayotgan eng eksklyuziv reportajlar va mundialning eng qaynoq kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…