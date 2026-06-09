O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)

·0·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)

Okean ortida boshlanishiga sanoqli kunlar qolgan Jahon chempionatining qizg‘in pallasi oldidan, O‘zbekiston milliy terma jamoasi Yevropaning eng qudratli grandlaridan biri — Niderlandiya terma jamoasiga qarshi tarixiy va o‘ta shiddatli nazorat uchrashuvida maydonga tushdi. AQSHning mashhur Nyu-York shahrida joylashgan hashamatli “Icahn” stadioni yashil maydoni mezbonlik qilgan ushbu hayajonli to‘qnashuvda «oq bo‘rilar» dunyo yulduzlariga qarshi mardonavor to‘p surishdi, biroq yakunda 1:2 hisobida kichik farq bilan imkoniyatni boy berishdi.

Uchrashuv kutilganidek ikki tomonlama shiddatli hujumlar bilan boshlandi. Bahsning 31-daqiqasi kechayotgan bir paytda, vakillarimiz himoyachisi Jahongir O‘rozov o‘z jarima maydonchasi ichida raqib hujumchisini qoida buzgan holda to‘xtatishga majbur bo‘ldi va bosh hakam ikkilanishlarsiz O‘zbekiston darvozasiga 11 metrlik jarima zarbasi belgiladi. To‘p qarshisiga kelgan «Liverpul» klubi yulduzi Kodi Gakpo aniq va kuchli zarba bilan hisobni ochib, yevropaliklarni oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim shu tariqa raqiblarimizning kichik ustunligi bilan yakun topdi.

Biroq, ikkinchi bo‘limda Fabio Kannavaro shogirdlari haqiqiy xarakter namoyish etib, o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olishdi. Ketma-ket uyushtirilgan xavfli hujumlar tez orada o‘z samarasini berdi: raqib himoyachilarining o‘zaro tushunmovchiligi va qo‘pol xatosidan unumli foydalangan tajribali hujumchimiz Igor Sergeyev raqib posbonini ojiz qoldirib, muvozanatni tikladi — 1:1! Ushbu gol stadionga yig‘ilgan yuzlab vatandoshlarimizni va ekran qarshisidagi millionlab muxlislarni haqiqiy quvonchga oshno etdi.

Afsuski, dramalarga boy bo‘lgan uchrashuvning eng so‘nggi daqiqalarida omad vakillarimizdan biroz yuz o‘girdi. Niderlandiyaliklarning navbatdagi hujumi paytida hakam yana bir bor O‘zbekiston darvozasi tomon bahsli penalti belgiladi. Nuqtaga yana o‘sha Kodi Gakpo yaqinlashdi va sovuqqonlik bilan dublni rasmiylashtirib, jamoasiga g‘alaba keltiruvchi golni urdi. Shu tariqa, uchrashuv 2:1 hisobida Yevropa vakillari foydasiga hal bo‘ldi. Mag‘lubiyatga qaramay, hamyurtlarimiz JCH—2026 oldidan top-jamoaga qarshi nihoyatda mazmunli va jangovar o‘yin ko‘rsata olishlarini isbotlashdi.

Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari, AQSHdan kelayotgan eng eksklyuziv reportajlar va mundialning eng qaynoq kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiLamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiBugun, 20:57Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaKylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaBugun, 20:40Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaCristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 20:37FIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinFIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinBugun, 20:11Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiNeymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiBugun, 20:11O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)