Michael Olises Hattrick beschert Frankreich einen überzeugenden Sieg

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Michael Olises Hattrick beschert Frankreich einen überzeugenden Sieg

Am Vorabend der Weltmeisterschaft unterziehen die mächtigsten Nationalmannschaften Europas ihre Kader weiterhin letzten ernsthaften Tests. Insbesondere die französische Nationalmannschaft, einer der Giganten des Weltfußballs, trat im nächsten Freundschaftsspiel gegen Nordirland an. Unter der Führung des erfahrenen Trainers Didier Deschamps boten 'Les Bleus' vor ihren Fans eine vorbildliche und intensive Leistung und sicherten sich einen wohlverdienten 3:1-Sieg gegen ihre Gegner.

Der talentierte Stürmer Michael Olise wurde als der wahre Held und die Entdeckung des Spiels anerkannt. Der Spieler, der die gegnerische Abwehr zerriss, erzielte einen erstaunlichen Hattrick und sicherte den Sieg. Olise demonstrierte sein Können, indem er in der 43., 49. und 75. Minute das nordirische Tor traf. Die einzige Antwort der Gäste kam in der 64. Minute durch Kelly, doch dieses Tor reichte nicht aus, um den Spielverlauf zu ändern.

Didier Deschamps stellte eine starke Aufstellung auf, die bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft Spitzenresultate anstrebt. Von den ersten Minuten an standen folgende Spieler auf dem Platz: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Dué und Mannschaftskapitän Kylian Mbappé. Der hohe Druck und die schönen Kombinationen in allen Reihen zeigen, dass die Franzosen in perfekter sportlicher Form zum Turnier angereist sind.

Freundschaftsspiel
Frankreich – Nordirland 3:1
Tore: Olise 43, 49, 75 – Kelly 64
Frankreich: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Dué, Mbappé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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