Erling Haaland und Jamal Musiala: Stars, die für England hätten spielen können

Thomas Tuchel wird keine Schwierigkeiten haben, Weltklasse-Talente für den Kader der englischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 2026 auszuwählen. Die Anwesenheit von Stars wie Harry Kane, Jude Bellingham und Declan Rice zählt die "Three Lions" zu den Favoriten des Turniers. Doch noch erstaunlicher ist die Vorstellung von Fußballern, die spielberechtigt für England waren, aber sich für andere Länder entschieden. Dies berichtet Goal.com Nachricht .

Seit seinem Wechsel zu Manchester City im Jahr 2022 bricht Erling Haaland ständig Rekorde in der Premier League. Auch in der norwegischen Nationalmannschaft zeigt er unglaubliche Leistungen und erzielt im Schnitt mehr als ein Tor pro Spiel. Tatsächlich wurde Erling Haaland in England geboren, als sein Vater Alf-Inge für Leeds United spielte. Im Alter von drei Jahren zog er mit seinen Eltern nach Norwegen und hat sich immer als Norweger gefühlt.

Der ehemalige Trainer Gareth Southgate gab 2020 zu, dass Erling Haaland seit seiner Jugend an das norwegische System gebunden war und ein Angebot Englands wahrscheinlich abgelehnt hätte. Haaland selbst betonte mehrfach, dass er nur davon träumte, für Norwegen zu spielen.

Ein weiteres auffälliges Beispiel ist Jamal Musiala. Er begann zu glänzen, nachdem er von der Chelsea-Akademie zu Bayern München wechselte. Im Gegensatz zu Erling Haaland spielte Jamal Musiala für verschiedene englische Jugendnationalteams, unter anderem zusammen mit Jude Bellingham. 2020 absolvierte er sogar zwei Spiele für die englische U21-Nationalmannschaft.

Dank der Bemühungen des deutschen Nationaltrainers Joachim Löw und seiner Mannschaftskollegen bei Bayern München entschied sich Jamal Musiala jedoch für sein Geburtsland. Die ersten sieben Jahre seines Lebens verbrachte er in Deutschland. Heute gilt er als einer der Hauptstars des deutschen Fußballs und könnte bei der WM 2026 gegen England auflaufen.