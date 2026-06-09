Liverpool-Legende Divock Origi beendet Karriere mit 31

Der ehemalige Stürmer von Liverpool und Champions-League-Sieger Divock Origi hat seinen Rücktritt vom Profifußball im Alter von 31 Jahren bekannt gegeben. Der belgische Fußballer teilte diese unerwartete Entscheidung seinen Fans über soziale Medien mit. Seinen Worten zufolge hat er alle seine Ziele als Fußballer erreicht und möchte sich nun in neuen Bereichen versuchen. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Origi war für die Liverpool-Fans zu einem wahren Helden geworden. Obwohl er nicht immer in der Startelf stand, bleibt er durch seine Tore in den wichtigsten und entscheidenden Phasen für das Team in Erinnerung. Insbesondere sein Doppelpack gegen Barcelona im Champions-League-Halbfinale und sein Treffer im Finale gegen Tottenham machten ihn zu einer der unvergesslichen Persönlichkeiten in der Geschichte des Vereins.

"Meine Mission als Fußballer ist erfüllt. Ich habe meine Kindheitsträume verwirklicht, in den größten Stadien gespielt und die prestigeträchtigsten Trophäen gewonnen. Ich danke allen Fans, Trainern und Teamkollegen, die mich unterstützt haben. Es ist Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen", schrieb Divock Origi auf seiner Instagram-Seite.

Der Stürmer, der auch für die belgische Nationalmannschaft erfolgreich spielte, war in den letzten Jahren leihweise bei Italiens AC Mailand und Englands Nottingham Forest aktiv. Aufgrund von Verletzungen und Formverlust konnte er jedoch nicht zu seinem früheren Niveau zurückfinden. Dennoch bleibt er einer der wenigen Fußballer, die mit Liverpool die Premier League, die Champions League, den FA Cup und die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen haben.