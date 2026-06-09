Ist Neymar bereit für die Weltmeisterschaft? Brasiliens Nationalteam gibt Update

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Ist Neymar bereit für die Weltmeisterschaft? Brasiliens Nationalteam gibt Update

Brasiliens Stürmer Neymar hat sich einer geplanten MRT-Untersuchung unterzogen, und die Ergebnisse waren positiv. Der Brasilianische Fußballverband (CBF) bestätigte, dass die Genesung des Stars von einer Wadenmuskelverletzung am rechten Bein wie erwartet verläuft. Dennoch trifft die „Seleção“ weiterhin vorsorgliche Maßnahmen hinsichtlich der Rückkehr ihres Anführers aufs Feld. Laut Goal.com berichtet .

Neymar hatte sich diese Verletzung am 17. Mai während eines Spiels für Santos zugezogen. Laut dem medizinischen Stab verläuft der Genesungsprozess im geplanten Zeitrahmen. Die Ärzte beabsichtigen nicht, den Fußballspieler in den Wettkampfbetrieb zurückzuholen, bevor sein physischer Zustand vollständig wiederhergestellt ist. Dies ist eine strategische Maßnahme, um erneute Verletzungen in den späteren Phasen des Turniers zu vermeiden.

Die CBF gab nach der Untersuchung am Montag eine offizielle Erklärung ab: "Stürmer Neymar hat sich einer MRT-Untersuchung unterzogen. Die Untersuchung zeigte, dass die Behandlung gut und innerhalb der erwarteten Parameter verläuft. Er wird den vom medizinischen Stab der Nationalmannschaft geplanten Genesungs- und Vorbereitungsprozess fortsetzen."

Obwohl Neymars Genesung positiv verläuft, gilt das Auftaktspiel der Gruppenphase gegen Marokko für den Spielmacher als etwas zu früh. Derzeit nimmt er nicht am allgemeinen Mannschaftstraining teil und beschränkt sich auf Fitnessstudio-Einheiten und Physiotherapie. Dem Plan zufolge wird er in den kommenden Tagen zu individuellen Platztrainings übergehen und zielt darauf ab, für die letzten Gruppenspiele oder die K.o.-Phase bereit zu sein.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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