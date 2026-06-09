FIFA hat eine neue Methode zur Generierung zusätzlicher Einnahmen aus der WM 2026 entwickelt...

Am Vorabend des offiziellen Starts der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, der grandiosesten und magischsten Feier im Weltfußball, hat der Internationale Fußballverband (FIFA) einen neuen kostenpflichtigen Dienst eingeführt, der für Millionen von Fans unerwartet und äußerst spannend ist. Dies wurde berichtet von The Athletic , unter Berufung auf seine Quellen, einer der angesehensten Sportpublikationen in den USA und Großbritannien. Diese Nachricht wird zweifellos bei den Stadionfans Anklang finden, die planen, die WM-Spiele live aus den Arenen zu verfolgen.

Gemäß den attraktiven Bedingungen des neuen Projekts können Hardcore-Fußballfans nun für nur 79 US-Dollar ihre Namen oder kurze Nachrichten zur Unterstützung ihrer Lieblingsteams auf der riesigen Leinwand (elektronischen Anzeigetafel) des Stadions vor Spielbeginn anzeigen lassen. Spezielle Nachrichten von Fans, die den Dienst nutzen, werden auf den zentralen Monitoren der Arena bis zum ersten Pfiff des Schiedsrichters dem gesamten Stadionpublikum gezeigt. Dies bietet den Fans historische Momente, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben.

Es ist erwähnenswert, dass diese Weltmeisterschaft, die als das größte Sportereignis des Jahres gilt, am 11. Juni dieses Jahres mit ihren ersten intensiven Spielen beginnen wird. Diese WM wird ein völlig neues Kapitel in der Fußballgeschichte aufschlagen, da erstmals nicht 32, sondern die 48 stärksten Nationalmannschaften der Welt um den Hauptpreis kämpfen werden. Darüber hinaus hat sich die Geografie des Turniers erweitert, und die Spiele werden erstmals in der Geschichte gleichzeitig in drei großen Gastgeberländern – den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko – auf ihren modernsten Rasenplätzen und in ihren Arenen ausgetragen.

Das Wichtigste und Erfreulichste ist, dass Sie alle intensiven und spannenden Spiele der WM 2026, an der die besten Stars des Weltfußballs teilnehmen, gemeinsam mit uns aus der Ferne erleben können. Die heißesten und schnellsten textbasierten Online-Übertragungen jedes Spiels im Rahmen des Turniers werden den Fans regelmäßig auf den Seiten unseres Portals präsentiert.

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