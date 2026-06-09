Lionel Messi kehrt ins Team zurück: Argentiniens Trainer gibt positive Nachricht

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Lionel Messi kehrt ins Team zurück: Argentiniens Trainer gibt positive Nachricht

Fans der argentinischen Nationalmannschaft können aufatmen. Cheftrainer Lionel Scaloni hat positive Nachrichten bezüglich Lionel Messi vor der Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben. Nachdem der Star von Inter Miami aufgrund einer leichten Muskelverletzung eine Zeit lang ausgefallen war, ist er bereit, am letzten Freundschaftsspiel vor dem Turnier teilzunehmen. Laut Goal.com berichtet .

Der legendäre Stürmer hatte das Freundschaftsspiel gegen Honduras am 6. Juni verpasst. Doch Scaloni zerstreute die Sorgen um den Zustand seines Kapitäns. Der Weltmeister-Trainer bestätigte, dass Lionel Messi im nächsten Spiel gegen Island voraussichtlich auf dem Feld stehen wird, was ein wichtiger Schritt in seinem Genesungsprozess ist.

Obwohl Messi spielbereit ist, versucht Scaloni, seinen Führungsspieler mit der Nummer 10 kurz vor Beginn des Turniers nicht zu überlasten. Das Trainerteam plant, seine Spielzeit im Spiel gegen Island sorgfältig zu steuern, um die Gesundheit des achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinners nicht zu gefährden.

„Er wird gegen Island spielen“, sagte Scaloni gegenüber Journalisten. „Es ist noch nicht klar, wie viele Minuten er spielen wird. Wir werden während des Trainings mit ihm sprechen und vereinbaren, wie viel Zeit wir ihm geben, um Risiken zu vermeiden. Aber im Prinzip wird er auflaufen.“

Scaloni betonte besonders, wie wichtig Messi nicht nur aufgrund seiner Fähigkeiten, sondern auch für die Moral des Teams ist. Der 36-jährige Fußballer bleibt das wahre Herz der argentinischen Nationalmannschaft. Laut dem Trainer verleiht Messis Präsenz in der Kabine und auf dem Feld seinen Mitspielern unglaubliche Kraft.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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