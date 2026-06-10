Ist Bukayo Saka bereit für die WM? Thomas Tuchel gibt Update zu seinem Zustand

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Ist Bukayo Saka bereit für die WM? Thomas Tuchel gibt Update zu seinem Zustand

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat wichtige Informationen über den physischen Zustand von Bukayo Saka vor dem Freundschaftsspiel gegen Costa Rica bekannt gegeben. Der Flügelspieler, der mit Arsenal den Premier-League-Titel gewann, verpasste das Spiel gegen Neuseeland aufgrund von Müdigkeit. Das Trainerteam überwacht seine Belastung sorgfältig, um sicherzustellen, dass er vollständig für die Weltmeisterschaft vorbereitet ist. Laut Goal.com berichtet .

Auf der Pressekonferenz betonte Thomas Tuchel, dass der Zustand von Bukayo Saka, der aufgrund seiner Teilnahme am Champions-League-Finale am 30. Mai später zur Nationalmannschaft stieß, im Fokus steht. Für den Fußballer, der sich im März verletzte und bis zum Saisonende mit diesem Problem spielte, wurde ein spezieller Genesungsplan entwickelt. Der Trainer lobte seine Leistung in der vergangenen Saison hoch, in der er in 49 Spielen für Arsenal 11 Tore und 9 Vorlagen erzielte.

Thomas Tuchel gab außerdem bekannt, dass der Zustand anderer Teammitglieder, einschließlich Declan Rice, Noni Madueke und Eberechi Eze, ausgezeichnet ist. "Niemand muss sich ausruhen, alle sind bereit. Es gibt keine Beschwerden nach dem ersten Spiel", sagte der Trainer. Im Spiel gegen Costa Rica liegt der Schwerpunkt darauf, die Spielzeit der Spieler zu erhöhen, wobei die meisten voraussichtlich 60-70 Minuten spielen werden.

Nach dem Spiel gegen Costa Rica wird sich die englische Nationalmannschaft vollständig auf die Weltmeisterschaft konzentrieren. Die "Three Lions" beginnen ihre Gruppenphasen-Kampagne am 17. Juni mit einem Spiel gegen Kroatien. Danach treten sie gegen Ghana und Panama an. Thomas Tuchels Team zeigte sich bereit, im morgigen Spiel den nächsten Schritt in Bezug auf physische Belastung und Spielstil zu machen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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