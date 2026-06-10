Vincent Kompany ändert seine Meinung: Bayern ist bereit, Alphonso Davies zu verkaufen

Die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern München-Verteidiger Alphonso Davies den Verein verlässt, nimmt zu. Laut Sport Bild haben saudi-arabische Vereine Kontakt zum deutschen Rekordmeister und dem kanadischen Spieler bezüglich eines Sommertransfers aufgenommen. Es wird berichtet, dass in München Gespräche über mögliche Transferkonditionen zwischen Vereinsvertretern stattgefunden haben. Dies berichtet Goal.com .

Obwohl Davies seinen Vertrag Anfang 2025 bis 2030 verlängert hat, bleibt seine Zukunft ungewiss. Das Jahresgehalt des Spielers von 15 Millionen Euro und wiederkehrende Verletzungen haben die Bayern-Führung dazu veranlasst, einen Verkauf des Linksverteidigers in Betracht zu ziehen. Nach einer schweren Knieverletzung im Frühjahr 2025 hat Davies Schwierigkeiten, seine Form wiederzufinden.

Aufgrund jüngster Muskelverletzungen fiel er lange aus und wird voraussichtlich sogar die Weltmeisterschaft mit der kanadischen Nationalmannschaft verpassen. Aus diesem Grund hat Cheftrainer Vincent Kompany seine Entscheidung geändert. Der Trainer, der Davies zuvor stark unterstützte und sich gegen die Verpflichtung eines neuen Verteidigers wehrte, sieht nun die Verstärkung dieser Position als Priorität.

Sollte ein passendes Angebot eingehen, ist Bayern zu Verhandlungen bereit. Die unbegrenzten finanziellen Mittel der saudi-arabischen Klubs könnten den Deal beschleunigen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der 25-Jährige selbst einem Wechsel in die Saudi Pro League zustimmen würde, da er weiterhin als einer der besten Außenverteidiger der Welt gilt.