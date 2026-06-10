Real Madrid bot angeblich 150 Millionen Euro für Michael Olise

Neue Details sind aufgetaucht, wonach Real Madrid-Präsident Florentino Pérez ein Transferangebot in Höhe von 150 Millionen Euro für den Bayern-Star Michael Olise vorbereitet hat. Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte diese Informationen auf seinem YouTube-Kanal und erklärte, dass Pérez den französischen Stürmer als einen Star auf dem Niveau von Cristiano Ronaldo sieht. Dies berichtet Goal.com .

"Ich kann mit voller Zuversicht sagen, dass Florentino Pérez den Transfer von Michael Olise vollziehen wollte und dass Vertreter von Real Madrid dies bestätigt haben", betonte Romano. Bayern-Präsident Herbert Hainer unterband jedoch sofort jegliche Versuche und stellte klar, dass keine Absicht besteht, den Spieler zu verkaufen.

Michael Olise steht beim Münchner Verein bis 2029 unter Vertrag und gilt als einer der unverkäuflichen Spieler des Teams. In der vergangenen Saison bestritt er 52 Spiele und war an 53 Toren direkt beteiligt (22 Tore und 31 Vorlagen), was maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft in den nationalen Wettbewerben beitrug.

Nachdem Bayern die Verhandlungen ablehnte, richtete der "königliche Klub" seine Aufmerksamkeit auf den Stürmer von Atlético Madrid, Julián Álvarez. Real Madrid bot ebenfalls 150 Millionen Euro für den argentinischen Angreifer, doch Atlético Madrid lehnte das Angebot unter Verweis auf die Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro ab.