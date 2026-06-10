Chelsea-Legende fordert Transfer von Marcus Rashford

Der ehemalige Chelsea-Star Joe Cole hat den Londoner Klub dazu ermutigt, eine Verpflichtung des Stürmers von Manchester United, Marcus Rashford, in Betracht zu ziehen. Der 28-Jährige bereitet sich derzeit nach einer erfolgreichen Leihe beim FC Barcelona auf seine Rückkehr ins Old Trafford vor, doch seine Zukunft bleibt ungewiss. Dies berichtet Goal.com .

Rashford spielte eine starke Saison in Spanien und erzielte in allen Wettbewerben 14 Tore und 11 Vorlagen. Mit dem Gewinn von La Liga und dem spanischen Supercup mit Barcelona bewies er, dass er nach seiner schwierigen Zeit in Manchester wieder zu alter Stärke gefunden hat. Dennoch entschied sich das Team unter Hansi Flick gegen die Aktivierung der Kaufoption und bevorzugte den Transfer von Anthony Gordon.

In einem Interview mit SunSport sagte Joe Cole: „Es hängt alles vom Gehalt und der Ablösesumme ab. Rashford erfüllt viele Kriterien für Chelsea, aber sie sollten nicht zu viel ausgeben. Er muss weiter an sich arbeiten, da er bei Barcelona sein Selbstvertrauen zurückgewonnen hat. Chelsea sollte eine Anfrage stellen.“

Der Experte betonte, dass es Chelsea an erfahrenen Stürmern mangele. Sollte Rashford zum Londoner Klub wechseln, wäre er mit fast 300 Einsätzen in der Premier League einer der erfahrensten Akteure im Team. Auch Arsenal zeigt Interesse, da Mikel Arteta einen vielseitigen Spieler zur Verstärkung seines Angriffs sucht.

Cole äußerte sich auch zur finanziellen Situation des Vereins. Er glaubt, dass Xabi Alonso (als Trainer) auf dem Transfermarkt klug agieren muss. „Chelsea hat viel Geld ausgegeben, jetzt müssen sie sparsam sein. Wenn keine großen Transfers getätigt werden, müssen die Fans das Team so akzeptieren, wie es ist, und verstehen, dass dies nicht mehr das Chelsea von vor 10 Jahren ist“, fügte der ehemalige Spieler hinzu.