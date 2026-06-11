Trent Alexander-Arnold könnte seinen Stammplatz bei Real Madrid verlieren

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Trent Alexander-Arnold könnte seinen Stammplatz bei Real Madrid verlieren

Real Madrids Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold wurde gewarnt, dass er sich nach der Ankunft des neuen Cheftrainers Jose Mourinho einem harten Konkurrenzkampf stellen muss. Der ehemalige Premier-League-Stürmer Jimmy Floyd Hasselbaink glaubt, dass Denzel Dumfries den Engländer aus der Startelf verdrängen könnte, falls der portugiesische Taktiker defensive Stabilität über offensive Qualitäten stellt. Dies berichtet Goal.com .

Laut Sky Sports ist Jose Mourinho am Mittwoch in Madrid eingetroffen und hat die Vertragsdetails finalisiert, um im Juli offiziell seine Arbeit aufzunehmen. Die Führung der "Königlichen" arbeitet an den Transfers von Inter-Spieler Denzel Dumfries und Liverpool-Innenverteidiger Ibrahima Konate, um die Defensive zu verstärken. Dies kam für Alexander-Arnold überraschend, da er bereits verletzungsbedingt den WM-Kader Englands verpasst hatte.

Hasselbaink betonte, dass Mourinhos Stil stärker auf defensiver Disziplin basiert. "Wenn es um Mourinho geht, sind die Chancen für Dumfries sehr hoch, da Jose von einem Verteidiger in erster Linie Defensivarbeit verlangt. Wir kennen alle Trents Qualitäten, aber er ist eher in der Offensive nützlich. Dennoch ist es ein großer Luxus für einen Trainer, zwei verschiedene Arten von Verteidigern zu haben", so der ehemalige Spieler.

Da Dani Carvajal den Verein voraussichtlich am 30. Juni verlassen wird, steigt der Druck auf den 27-jährigen Alexander-Arnold weiter. Dennoch raten Experten ihm nicht zu einer Rückkehr in die Premier League. Hasselbaink ist der Meinung, dass Trent in Madrid bleiben sollte, um seinen Charakter zu beweisen und andere Aspekte seines Spiels weiterzuentwickeln.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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