Der zukünftige Cheftrainer von Real Madrid, José Mourinho, hat die Situation im Rennen um Bernardo Silva grundlegend verändert. Der portugiesische Taktiker hat den ablösefreien Mittelfeldspieler zu seinem Hauptziel für das Sommertransferfenster gemacht. Berichten zufolge hat Silva nach direkten Garantien seines Landsmanns die Verhandlungen mit Barcelona und Atlético Madrid gestoppt. Dies berichtet Goal.com .

Wie die Zeitung AS berichtet, besteht der ehemalige Trainer von Manchester United und Chelsea darauf, den 31-jährigen Spielmacher ins Santiago Bernabéu zu holen. Der Spieler, der nach neun erfolgreichen Jahren bei Manchester City ablösefrei wurde, stand lange Zeit mit Barcelona in Kontakt. Florentino Pérez und die Madrider Führung beschlossen jedoch, aufgrund von Mourinhos taktischen Plänen in das finanzielle Rennen um den erfahrenen Mittelfeldspieler einzusteigen.

In einem Interview nach dem Spiel zwischen Portugal und Chile dementierte Bernardo Silva Gerüchte über eine Einigung mit Barcelona. „Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich möchte für einen Verein spielen, bei dem ich mich gebraucht fühle und einen Beitrag leisten kann. Barcelona ist eine der Optionen, aber ich bin noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen“, betonte der Spieler.

Berichten zufolge hatte der Berater Jorge Mendes dem Vorstand von Real Madrid bereits vor zwei Monaten das Paket aus Mourinho und Silva vorgeschlagen. Die Vereinsführung gab nach der Klärung der Trainerfrage im Mai grünes Licht für diesen Transfer. Die Madrilenen halten Silvas Teamgeist für ideal, um die Atmosphäre in der Kabine zu stärken.

Im Gespräch mit dem Transferexperten Fabrizio Romano bestätigte Jorge Mendes, dass die Verhandlungen den ganzen Sommer über andauern werden. Laut dem Berater wird Bernardo Silva seine endgültige Entscheidung über seine Zukunft nach der Weltmeisterschaft treffen. Derzeit hat Real Madrid Barcelona im Rennen überholt und ist zum Favoriten geworden.