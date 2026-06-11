Kehrt Trent Alexander-Arnold in die Premier League zurück?

Trent Alexander-Arnold könnte nach seinem Wechsel zu Real Madrid "schlaflose Nächte" und etwas Reue erleben. Der ehemalige Liverpool-Mittelfeldspieler Danny Murphy erklärte jedoch gegenüber GOAL, dass er nicht an eine Rückkehr des Liverpool-Eigengewächses an die Anfield Road glaube und von einem solchen Transfer überrascht wäre. Dies berichtet Goal.com .

Eine schwierige Debütsaison in Spanien und die Nichtberücksichtigung für den englischen WM-Kader 2026 unter Thomas Tuchel werfen Fragen über die Zukunft des 27-jährigen Verteidigers auf. Der Wechsel ins Santiago Bernabéu im Jahr 2025 sollte für Alexander-Arnold der nächste Schritt sein, doch Verletzungen und der Konkurrenzkampf mit Dani Carvajal haben die Situation erschwert.

Die anspruchsvollen Madrid-Fans haben den Spieler, der in der Saison 2025/26 nur 21 La-Liga-Einsätze absolvierte, noch nicht voll akzeptiert. Unterdessen spürt auch Liverpool sein Fehlen: Jeremie Frimpong konnte nicht überzeugen, das Team beendete die Saison auf dem fünften Platz und Arne Slot wurde entlassen.

Laut Murphy ist es für jeden Spieler natürlich, sich zu fragen "Was habe ich getan?", wenn ein neues Abenteuer nicht wie erhofft verläuft. "Er glaubt an seine Fähigkeiten, aber er ist mit der Saison sicher nicht zufrieden. Dennoch ist eine Rückkehr nach Liverpool schwierig. Erstens waren die Fans über die Art seines Abgangs verärgert, zweitens ist es schwer, ein Team in der Premier League zu finden, das das enorme Gehalt zahlen kann, das er in Madrid erhält", so der Experte.

Derzeit konzentriert sich Trent Alexander-Arnold auf seine Genesung und die Vorbereitung auf die nächste Saison. Er steht bei Real Madrid unter Vertrag und man geht davon aus, dass er noch die Chance hat, sich in der spanischen Hauptstadt zu beweisen.