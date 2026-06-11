Vertragsstreit zwischen Harry Kane und Bayern

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Vertragsstreit zwischen Harry Kane und Bayern

Unerwartete Probleme sind bei den Verhandlungen zwischen Harry Kane und Bayern aufgetreten. Obwohl der Kapitän der englischen Nationalmannschaft weiterhin der Hauptstürmer des Münchner Klubs ist, sind die Gespräche über eine Vertragsverlängerung ins Stocken geraten. Laut Kicker können sich die Parteien nicht auf die Laufzeit und die finanziellen Bedingungen des neuen Vertrags einigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl der aktuelle Vertrag bis 2027 läuft, beobachten mehrere finanzstarke europäische Vereine die Situation genau. Sollte die Führung der Bayern vor der Weltmeisterschaft keine Einigung mit Kane erzielen, könnten sie gezwungen sein, im Sommertransferfenster große Angebote zu prüfen. Es heißt, dass die Vertreter des Stürmers bereits Interesse von mehreren Teams erhalten.

In der vergangenen Saison absolvierte Harry Kane 51 Spiele für Bayern in allen Wettbewerben, erzielte 61 Tore und gab 7 Vorlagen. Er gewann mit seinem Team das "Double" in Deutschland und erreichte das Halbfinale der Champions League. Zudem gewann er mit 36 Toren den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas und ließ Konkurrenten wie Erling Haaland hinter sich.

Der 32-jährige Stürmer sieht sich selbst als einen der Hauptkandidaten für den Ballon d'Or. In einem Interview mit L'Equipe betonte er: "Wenn man meine Trophäen und Tore in dieser Saison betrachtet, bin ich definitiv im Rennen. Besonders wenn die englische Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt, ist es nicht schwer vorstellbar, dass die Auszeichnung an einen englischen Spieler geht."

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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