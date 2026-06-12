Djibril Cisses Sohn unterschreibt ersten Profivertrag beim FC Liverpool

Prince Cisse, Sohn des ehemaligen Liverpool-Stürmers und Champions-League-Siegers Djibril Cisse, hat seinen ersten Profivertrag beim Verein unterzeichnet. Der 17-jährige Verteidiger wurde für seine starken Leistungen und seine erfolgreiche Entwicklung in der Akademie während der Saison 2025/26 belohnt. Liverpool bestätigte, dass neue Verträge mit acht talentierten Nachwuchsspielern unterzeichnet wurden, die sich im AXA Training Centre hervorgetan haben, wie Goal.com berichtet.

Der junge Verteidiger wurde in der vergangenen Saison zum Stammspieler der U18-Mannschaft. Er absolvierte 19 Ligaspiele und führte das Team viermal als Kapitän aufs Feld. Zudem debütierte Cisse in der UEFA Youth League und erzielte bei seinem ersten Einsatz für die U21-Mannschaft direkt ein Tor. Der neue Vertrag läuft bis 2029, die maximal zulässige Dauer für einen Spieler in seinem Alter.

Interessanterweise macht sich Prince am anderen Ende des Spielfelds einen Namen, während sein Vater Djibril Cisse ein pfeilschneller Stürmer war, der in 79 Spielen 24 Tore für Liverpool erzielte. Aufgrund taktischer Umstellungen in der letzten Saison wurde er vom Angriff in die Innenverteidigung versetzt – eine Entscheidung, die sich voll auszahlte. Prince gibt an, dass er sich Videos der Spiele seines Vaters ansieht und dessen Schnelligkeit sowie die ausgefallenen Frisuren bewundert.

„Mein Vater war ein gefährlicher Stürmer, gegen den ich nicht spielen möchte. Da meine Torjägerqualitäten nicht so hoch waren, bin ich in die Abwehr gewechselt, aber ich glaube, in Sachen Schnelligkeit habe ich ihn sogar überholt“, sagt der junge Fußballer. Prince Cisse hat das Ziel, den Sprung in die erste Mannschaft von Liverpool zu schaffen und wie sein Vater prestigeträchtige Titel wie die Champions League und den FA Cup zu gewinnen.