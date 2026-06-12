Kurz vor Beginn der intensiven Spiele der Weltmeisterschaft 2026, die von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, verfolgen auch Experten aus den Nachbarländern die historischen Schritte unserer Vertreter mit großem Interesse. Insbesondere Oljas Abrayev, Vorstandsvorsitzender der kasachischen Profifußballliga, analysierte in einem Interview mit lokalen Medien das Potenzial und die Chancen der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026.

Der erfahrene Experte ging auf die aktuellen Stärken unserer Vertreter ein und hob besonders das interne Klima und die Ausgewogenheit innerhalb der Mannschaft hervor:

— „In der aktuellen usbekischen Nationalmannschaft sind gegenseitiges Verständnis, echte Geschlossenheit und eine perfekte Balance in jedem Mannschaftsteil deutlich erkennbar. Neben erfahrenen Führungspersönlichkeiten, die viele Prüfungen bestanden haben, gibt es auch genügend talentierte Spieler der jungen Generation, die bereit sind, auf die große Bühne zu treten." Darüber hinaus erhöht die Präsenz von Legionären, also Spielern, die in renommierten ausländischen Ligen spielen, die allgemeine Qualität und Effizienz der Hauptmannschaft auf dem Spielfeld erheblich“, sagte Oljas Abrayev.

Unsere Stars auf europäischem Niveau

Während seiner Rede lobte der kasachische Experte die Ergebnisse der beiden heutigen Hauptstars des usbekischen Fußballs — Abdukodir Khusanov und Eldor Shomurodov — und betonte, dass sie den europäischen Kriterien voll und ganz entsprechen.

Insbesondere wies er darauf hin, dass sich der junge Verteidiger Abdukodir Khusanov fest im Rotationssystem von Manchester City etabliert hat, das als einer der mächtigsten Vereine nicht nur in der englischen Premier League, sondern auf der ganzen Welt gilt, und dass er sich dort durch das Sammeln unschätzbarer Erfahrungen ständig weiterentwickelt.

Er ging auch speziell auf die Leistung unseres Stürmers Eldor Shomurodov in der türkischen Süper Lig ein:

— „Shomurodov gewann nach den Ergebnissen der türkischen Meisterschaft den Titel des besten Torschützen der Saison. Am wichtigsten ist, dass er in Bezug auf die Produktivität solche Giganten des Weltfußballs wie Victor Osimhen und Mauro Icardi übertreffen konnte. Das ist ein wirklich großer Erfolg. Zweifellos sind sowohl Khusanov als auch Shomurodov hochkarätige Spieler, die heute den höchsten europäischen Standards entsprechen können.“

Die Gegner sind stark, aber wir beeilen uns nicht mit Vorhersagen

Bei der Einschätzung der allgemeinen Chancen bei der Weltmeisterschaft erinnerte der Experte daran, dass es im Fußball falsch sei, voreilige Schlüsse zu ziehen, da bei großen Turnieren viele Faktoren wie die körperliche Verfassung der Spieler, Müdigkeit nach den nationalen Meisterschaften und einfaches sportliches Glück eine Rolle spielen.

Seiner Meinung nach warten in Gruppe K sehr ernsthafte und bei Weltmeisterschaften ständig vertretene Mannschaften (beide Teams haben jeweils 6 Mal an der WM teilgenommen) wie Portugal und Kolumbien mit ihrer enormen Erfahrung auf unsere Vertreter. Dennoch drückte Oljas Abrayev als Vertreter eines Nachbarlandes seine aufrichtige Unterstützung für Usbekistan aus und wünschte unseren Spielern viel Glück.

Die intensiven Spiele unserer Nationalmannschaft in der Gruppenphase beginnen in den kommenden Tagen. Wir erinnern unsere Fans noch einmal an den Spielplan:

Gegnerische Mannschaft Spieldatum Taschkent-Zeit Hauptplakat des Spiels Kolumbien 18. Juni 07:00 Debütspiel gegen Luis Diaz und James Rodriguez Portugal 23. Juni 22:00 Duell mit Cristiano Ronaldo und seinem Star-Ensemble DR Kongo 28. Juni 04:30 Das letzte zermürbende Spiel um den Einzug in die Play-offs

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