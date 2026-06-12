Kylian Mbappé gegen einen Wechsel von Deschamps zur italienischen Nationalmannschaft

Der französische Kapitän Kylian Mbappé hat Nationaltrainer Didier Deschamps dazu aufgerufen, seine Amtszeit nach der Weltmeisterschaft 2026 mit einem Erfolg zu krönen. Der Stürmer bezeichnete Berichte, wonach der Trainer eine andere Nationalmannschaft, insbesondere Italien, übernehmen könnte, als „schrecklich“. Es wird erwartet, dass Deschamps nach dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nach 14 Jahren sein Amt niederlegt. Dies berichtet Goal.com .

Mbappé gab zu, dass er versucht, die Zukunftspläne seines Trainers zu beeinflussen. Seiner Meinung nach sei der größte Respekt, den man Deschamps erweisen könne, ein Abschied mit einem Sieg. „Die beste Art, ihm Respekt zu zollen, ist zu gewinnen, denn er liebt es zu gewinnen. Ich hoffe, dies ist sein letztes Team, denn ich möchte nicht, dass er für ein anderes arbeitet“, sagte Mbappé in einem Interview mit M6.

Deschamps selbst hat noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen und schließt eine Rückkehr zum Vereinsfußball oder die Leitung einer anderen Nationalmannschaft nicht aus. Mbappé ist jedoch strikt gegen die Vorstellung, seinen Mentor auf einer gegnerischen Bank zu sehen. „Ich übe Druck auf ihn aus“, fügte der Star von Real Madrid hinzu.

Die Gerüchte über eine Verbindung zur italienischen Nationalmannschaft rühren von Deschamps' Zeit als Spieler und Trainer bei Juventus her. Da die Italiener einen erfahrenen Experten suchen, um aus der Krise zu kommen, gilt Deschamps als idealer Kandidat. Doch Mbappé lehnt diesen Weg ab: „Sie sagten Italien, das wäre einfach schrecklich.“