Thibaut Courtois, der talentierte Torhüter von Real Madrid und der belgischen Nationalmannschaft, teilte kürzlich interessante Erinnerungen an seine Beziehung zum legendären Trainer José Mourinho, der das Ruder bei den „Königlichen“ übernommen hat. Bekanntlich arbeiteten diese beiden berühmten Fußballpersönlichkeiten früher gemeinsam beim FC Chelsea in London und feierten zahlreiche Erfolge.

Der erfahrene Torhüter betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem Trainer, der den Spitznamen „The Special One“ trägt, nicht immer einfach war, ihm diese Methode jedoch nur genützt habe. „Es gab zwischen uns manchmal ernsthafte Debatten und Auseinandersetzungen“, begann der belgische Torwart mit einem Lächeln.

Die einzigartige „Motivationsmethode“ des Trainers

Courtois erinnerte sich an ein anschauliches Beispiel aus seiner Zeit bei den Londonern:

„Einmal ließ er mich bei einem wichtigen Spiel gegen den FC Everton auf der Bank und nahm mich nicht in die Startelf. Der Grund war einfach: Im Spiel zuvor gegen Aston Villa hatte ich Fehler bei der Abwehr zweier gefährlicher Flanken in den Strafraum gemacht. Das war Joses einzigartige psychologische Methode, um mich mental zu ‚wecken‘ und sicherzustellen, dass ich wieder in die Spur finde.“

Diese Strenge trug jedoch bald Früchte. Thibaut sagt, dass er nur eine Woche später im nächsten Spiel gegen West Ham wieder im Tor stand und mit 5-6 herausragenden Paraden seine Mannschaft vor sicheren Gegentoren bewahrte.

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie die taktische Verbindung zwischen José Mourinho und seinem neuen Schützling bei Real Madrid während ihrer gemeinsamen Zeit bei Chelsea sehen:

Ereignis Entscheidung des Trainers Hauptziel Reaktion des Spielers Endergebnis Fehler im Spiel gegen Aston Villa Bankplatz im nächsten Spiel Mentaler „Weckruf“ Richtiges Verständnis des Fehlers 5-6 Super-Paraden im Spiel gegen West Ham

Ehrlichkeit ist die Grundlage für starke Beziehungen

Renommiert AS In einem Interview mit der Publikation hob Courtois den wichtigsten Aspekt des Charakters des portugiesischen Spezialisten hervor. „Mourinho ist ein mutiger Trainer, der nie um den heißen Brei herumredet und einem direkt ins Gesicht sagt, was er denkt. Ich habe denselben Charakter. Vielleicht haben wir uns deshalb immer gut verstanden und unsere Beziehung ist stets sehr aufrichtig und stark geblieben“, schloss der Torhüter des Madrider Klubs.

Nun sind diese beiden starken Persönlichkeiten in Madrid unter der Flagge von Real Madrid wieder vereint. Es dürfte für alle Fußballfans sehr interessant sein zu sehen, welche neuen Erfolge ihre Zusammenarbeit dem Team bringen wird.

Verfolgen Sie die neuesten Intrigen im Weltfußball, die heißesten Nachrichten aus dem Lager von Real Madrid, Transfers und exklusive Sportnachrichten mit uns auf den Zamin-Seiten!