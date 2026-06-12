Ousmane Dembélé bezeichnet Kritik an Kylian Mbappé als unfair

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Ousmane Dembélé bezeichnet Kritik an Kylian Mbappé als unfair

PSG-Stürmer Ousmane Dembélé betonte, dass der Wirbel und die Kritik um seinen französischen Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé überhandgenommen haben. Seiner Meinung nach überschreitet der Druck auf den Weltstar oft die sportlichen Grenzen. Dies berichtet Goal.com .

Im letzten Jahr blieb Mbappé aufgrund seiner Leistungen auf dem Platz und seines Privatlebens eine der meistdiskutierten Persönlichkeiten. In einem Interview mit Marca äußerte Dembélé seinen Unmut darüber, dass jede Bewegung des Stürmers, selbst kleinste Details, von den Medien aufgebauscht wird.

"Sie behandeln ihn sehr unfair. Die Kritik ist über das normale Maß hinausgegangen, nur weil Kylian ein so großartiger Spieler ist. Ich kenne ihn schon lange, er ist auch außerhalb des Platzes ein toller Mensch. Manchmal kritisieren sie ihn zu hart, nur weil er Kylian Mbappé ist", sagte Dembélé.

Der Flügelspieler kritisierte, dass selbst Kleinigkeiten wie Mbappés Kleidung oder das Binden seiner Schuhe zu großen Themen gemacht werden. Seiner Meinung nach vergessen die Leute, dass Mbappé auch nur ein normaler Mensch ist und trotz seines außergewöhnlichen Talents nicht unter ständigem Druck stehen sollte.

Trotz des externen Drucks bleibt Mbappés Ansehen in der Kabine der französischen Nationalmannschaft hoch. Dembélé hob seine wichtige Rolle und Führungsqualitäten im Team hervor: "Er versteht sich sehr gut mit uns. Er ist unser Kapitän, unser Anführer und der wichtigste Spieler unserer Mannschaft."

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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