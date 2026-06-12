Chris Waddle: Harry Kane sollte bei England mehr Freiheiten genießen

Der ehemalige englische Star Chris Waddle äußerte sich in einem Interview mit GOAL zur Debatte um Harry Kane. Waddle ist der Meinung, dass der Stürmer, der weiterhin Rekorde bricht, die Freiheit haben sollte, seinen bevorzugten Spielstil auf dem Platz umzusetzen. Obwohl Kane der Haupttorschütze ist, sollte er nicht darauf beschränkt sein, nur im Strafraum zu agieren. Dies berichtet Goal.com .

Harry Kane hat im Laufe seiner Karriere die Kunst des Toreschießens perfektioniert und wurde zum besten Torschützen in der Geschichte von Tottenham. Aktuell steht er bei 79 Toren in 114 Länderspielen für England. Sollte er mit der Nationalmannschaft einen großen Titel gewinnen, würde er seinen Status als einer der größten Spieler der Fußballgeschichte festigen.

Kane beendete seine titellose Serie bei Bayern und wurde zweimaliger Bundesliga-Meister. In der Saison 2025/26 erzielte er mit 61 Toren die beste Bilanz seiner Karriere. Bemerkenswert ist, dass er diese Tore nicht nur als zentraler Stürmer erzielte, sondern sich auch aktiv am Spielaufbau beteiligte.

Viele Experten fordern, dass Kane sich nur auf den Abschluss konzentrieren sollte, da England über viele kreative Spieler verfügt. Waddle sieht das jedoch anders. Er betont, dass Kane nie von Schnelligkeit abhängig war, sondern von seiner Spielintelligenz. Er ist ein einzigartiger Stürmer, der sowohl die Rolle der Nummer 9 als auch der Nummer 10 perfekt ausfüllen kann.