Chicago Fire arbeitet an den Transfers von Robert Lewandowski und Leon Goretzka

Der MLS-Vertreter Chicago Fire plant für das Sommertransferfenster einen echten Coup. Der US-Klub führt derzeit Gespräche mit den ehemaligen Bayern-Stars Robert Lewandowski und Leon Goretzka. Der polnische Stürmer, dessen Vertrag beim FC Barcelona ausläuft, hat Chicago bereits besucht und sich mit der Infrastruktur des Vereins vertraut gemacht. Dies berichtet Goal.com .

Wie The Athletic berichtet, zeigt der 37-jährige Robert Lewandowski Interesse daran, seine Karriere in Übersee fortzusetzen, hat jedoch auch ernsthafte Angebote von Klubs aus Saudi-Arabien. Die Situation um Leon Goretzka ist etwas komplexer. Der deutsche Nationalspieler steht derzeit bei Julian Nagelsmann unter Vertrag und wird von mehreren europäischen Spitzenvereinen umworben.

Chicago Fire-Cheftrainer Gregg Berhalter möchte die Offensive verstärken, doch die Kaderplanung könnte schwierig werden. Der Stammstürmer Hugo Cuypers hat in dieser Saison 13 Tore erzielt und wurde für das MLS All-Star-Spiel nominiert. Da Berhalter meist mit einer einzigen Sturmspitze agiert, könnte ein gleichzeitiger Einsatz von Robert Lewandowski und Cuypers taktische Probleme verursachen.

Zudem ist die Anzahl der "Designated Player" (DP) gemäß den MLS-Regeln begrenzt. Sollte Chicago Fire beide Stars verpflichten wollen, müsste einer von ihnen einem Standardvertrag zustimmen, der die Gehaltsobergrenze einhält. Zuvor war Thomas Müller unter ähnlichen Bedingungen zu den Vancouver Whitecaps gewechselt.