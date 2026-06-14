Intensive Spiele heute in der ersten Runde der Weltmeisterschaft

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Intensive Spiele heute in der ersten Runde der Weltmeisterschaft

Die historische FIFA-Weltmeisterschaft 2026, ausgerichtet von den nordamerikanischen Nationen, ist in vollem Gange. Die erste Runde des prestigeträchtigsten Turniers der Welt hat ihren Höhepunkt erreicht. Heute, am 14. Juni, erwarten die Fans des Fußballs vier große, dramatische Begegnungen. Die besten Nationalmannschaften verschiedener Kontinente kämpfen um die ersten wichtigen Punkte auf dem Weg in die K.-o.-Phase.

Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu den heutigen Anstoßzeiten und den Tabellenständen in den Gruppen.

Asiatische Giganten im Test: Der Weg von Katar und Australien

Das heutige Fußballprogramm beginnt mit den Vertretern der Gruppe B. Um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit trifft unser kontinentaler Nachbar — eine der aktuellen Mächte Asiens, die Nationalmannschaft von Katar — auf den taktisch disziplinierten und starken europäischen Vertreter, die Schweiz.

Auch ein weiterer asiatischer Riese in Gruppe D, die australische Nationalmannschaft, tritt heute an. Sie messen ihre Kräfte mit einem der intensivsten Teams Europas, der Türkei. Dieses spannende Spiel ist für 09:00 Uhr angesetzt.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich mit dem Spielplan für den 14. Juni und den ersten Ergebnissen der bereits gestarteten Gruppen vertraut machen:

Gruppen und Phase

Paarung

Anstoßzeit (Taschkenter Zeit)

Erste Spielergebnisse

Gruppenstatus und Statistiken

Gruppe B, 1. Spieltag

Katar vs. Schweiz

Um 00:00 Uhr

Kanada vs. Bosnien und Herzegowina

Gastgeber Kanada im ersten Spiel 1:1 Unentschieden gespielt

Gruppe C, 1. Spieltag

Brasilien vs. Marokko

Um 03:00 Uhr

Der erste ernsthafte Test für die Schützlinge von Carlo Ancelotti

Gruppe C, 1. Spieltag

Haiti vs. Schottland

Um 06:00 Uhr

Das zweite wichtige Duell in der Gruppe

Gruppe D, 1. Spieltag

Australien vs. Türkei

Um 09:00 Uhr

USA vs. Paraguay (4:1)

Gastgeber USA übernimmt mit einem Kantersieg die Führung

Intensität in Gruppe C: Brasilien und Schottland treten an

Auch der erste Spieltag der Gruppe C verspricht den Fans wahren Genuss. Um 03:00 Uhr beginnt einer der Turnierfavoriten — die brasilianische Nationalmannschaft unter der Leitung von Carlo Ancelotti — ihr Spiel gegen den gefährlichsten Vertreter Afrikas, Marokko. Das zweite Paar dieser Gruppe — Haiti und Schottland — beginnt sein Spiel am frühen Morgen um 06:00 Uhr.

Rückblick auf die ersten Spiele: Erinnern wir uns daran, dass das Turnier für die Gastgeber unterschiedlich begann. In Gruppe B musste sich einer der Meisterschaftsorganisatoren, Kanada, mit einem 1:1-Unentschieden gegen Bosnien und Herzegowina begnügen. Wenn nun Katar oder die Schweiz gewinnt, übernehmen sie die Führung. In Gruppe D zeigte ein weiterer Gastgeber — die US-Nationalmannschaft — eine echte Show. Mit Zuversicht und Offensivdrang erzielten die Amerikaner 4 Tore gegen Paraguay und feierten einen 4:1-Sieg.

Verfolgen Sie die heißesten WM-Spiele, den Fortschritt der asiatischen Teams, Spielanalysen und die zuverlässigsten Sportnachrichten mit uns auf den Zamin-Seiten!

FIFA-WeltmeisterschaftKatarAustralienBrasilienSchweiz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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