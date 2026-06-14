Khamzat Chimaev siegt bei seinem Debüt beim RAF 10 Turnier (Video)

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Khamzat Chimaev siegt bei seinem Debüt beim RAF 10 Turnier (Video)

Für Fans von Mixed Martial Arts und Ringen war dieser Sonntagmorgen wahrhaft intensiv und voller unerwarteter Ereignisse. In St. Louis, Missouri, endete das lang erwartete und hoch gehandelte prestigeträchtige Freestyle-Ringerturnier 'RAF 10'. Der Hauptkampf des Abends fand in einer Catchweight-Klasse statt und bot einige der umstrittensten und bekanntesten Stars des Weltsports.

In diesem mit Spannung erwarteten Duell trat der ehemalige UFC-Star und ungeschlagene Athlet tschetschenischer Herkunft, Khamzat Chimaev, der heute die VAE vertritt, gegen seinen erbitterten Rivalen, den Amerikaner Dillon Danis, an.

Ein schneller 'Schultersieg' in der ersten Runde und Chimaevs absolute Dominanz

Sobald der Kampf zwischen den beiden Könnern begann, blieb Khamzat Chimaev seinem Stil treu und verschwendete keine Sekunde. Bereits in der ersten Minute der Eröffnungsrunde startete er einen heftigen Angriff, griff die Beine seines Gegners und brachte ihn spektakulär zu Boden. Chimaev kontrollierte Dillon Danis auf der Matte, drückte dessen Schultern auf den Boden und sicherte sich vorzeitig einen 'Schultersieg' – einen sauberen Sieg.

Dieser glänzende Triumph geht als erster erfolgreicher Erfolg für Khamzat bei seinem Debüt in dieser prestigeträchtigen Liga in die Geschichte ein. Dillon Danis, bekannt für seine großen Sprüche, musste zum zweiten Mal in seiner Karriere in dieser Organisation die Bitterkeit einer Niederlage hinnehmen.

Die Details des Hauptkampfes von 'RAF 10' und den anschließenden Vorfall können Sie der folgenden speziellen Analysetabelle entnehmen:

Austragungsort

Turniername und Gewichtsklasse

Siegreicher Athlet (Vertretenes Land)

Besiegter Athlet (Land)

Art und Zeitpunkt des Sieges

Unerwartetes Ereignis nach dem Kampf

St. Louis


(USA)

RAF 10


(Catchweight)

Khamzat Chimaev


(Vereinigte Arabische Emirate)

Dillon Danis


(USA)

In der 1. Runde,


Schultersieg (Sauberer Sieg)

Auf der Matte eine Massenschlägerei brach aus

Der Kampf war vorbei, aber die Schlägerei ging weiter: Massenkonflikt im Oktagon

Doch das sensationellste Ereignis für die Organisatoren und Fans stand noch bevor. Sobald der Hauptkampfrichter den vorzeitigen Sieg von Khamzat Chimaev verkündete, kam es auf der Matte zu einer unerwarteten Störung. Eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Athleten und ihren Betreuern eskalierte schnell zu einer Massenschlägerei.

Sicherheitskräfte und Organisatoren mussten mit großem Aufwand eingreifen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Vorfall das Feuer in Bezug auf den Ruf des Turniers und die Diskussionen in den sozialen Medien weiter anheizte.

Verfolgen Sie die sensationellsten Turniere in der Welt von RAF und UFC, erfahren Sie, wer die nächsten Gegner von Khamzat Chimaev sein werden, und erhalten Sie exklusive Analysen und die zuverlässigsten Sportnachrichten bei uns auf den Zamin-Seiten!

Khamzat ChimaevDillon DanisSt. LouisUSAVAE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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