Real Madrid hat eine wichtige Einigung über den Transfer des Chelsea-Verteidigers Marc Cucurella erzielt. Dies berichtet der bekannte Insider Fabrizio Romano.

Laut der Quelle gibt es eine mündliche Vereinbarung zwischen den Vereinen und dem Spieler selbst. Die Madrilenen sehen in Cucurella eine der Hauptoptionen für die Linksverteidiger-Position.

Real Madrid-Cheftrainer José Mourinho wollte genau einen Spieler dieses Stils in seinem Kader haben. Cucurella zeichnet sich durch seine aktive Defensivarbeit, seine Fähigkeit, sich in Angriffe über den Flügel einzuschalten, und sein intensives Spiel aus.

Es wird erwartet, dass der 27-jährige Spieler nach der Weltmeisterschaft zu Real Madrid stößt. Finanzielle Details des Transfers wurden noch nicht bekannt gegeben, aber die Parteien befinden sich in der Endphase der Verhandlungen.

Marc Cucurella ist ein Eigengewächs der Barcelona-Akademie. Im Laufe seiner Karriere spielte er für die spanischen Vereine Eibar und Getafe sowie für die englischen Teams Brighton und Chelsea.

In der vergangenen Saison absolvierte Cucurella 34 Spiele in der englischen Premier League und erzielte dabei 1 Tor sowie 4 Vorlagen. Seine konstante Leistung und große Erfahrung könnten für Real Madrid wertvoll sein.

Interessanterweise ist Cucurella zwar ein Barcelona-Eigengewächs, doch nun wird seine Karriere mit Real Madrid in Verbindung gebracht. So sieht wohl eine Wendung im Fußball aus. Sollte der Transfer offiziell bestätigt werden, wäre er einer der wichtigsten Neuzugänge des Madrider Klubs zur Stärkung der Defensive vor der neuen Saison.