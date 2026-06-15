Deutschland besiegt Curaçao mit 7:1

In der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 startete die deutsche Nationalmannschaft mit einem sehr überzeugenden Sieg in die erste Runde. Das Spiel der Gruppe E zwischen Deutschland und Curaçao endete 7:1 für die Deutschen.

Bei der Partie im Houston Stadium in Houston demonstrierte die deutsche Mannschaft ihr Offensivpotenzial und erzielte sieben Tore gegen den Gegner. Curaçao gelang nur ein einziger Treffer.

Felix Nmecha eröffnete den Torreigen in der 6. Minute. Das frühe Tor ermöglichte es Deutschland, das Spiel zu kontrollieren und den Druck auf den Gegner zu erhöhen. Curaçao fand jedoch eine schnelle Antwort. In der 21. Minute glich Livano Comenencia aus.

Danach übernahm Deutschland vollständig die Initiative. In der 38. Minute brachte Nico Schlotterbeck sein Team erneut in Führung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit trug sich auch Kai Havertz in die Torschützenliste ein. Er traf in der 45. Minute und sorgte für eine 3:1-Führung zur Pause.

In der zweiten Halbzeit ließen die Deutschen nicht nach. Im Gegenteil, sie erhöhten den Druck auf die gegnerische Abwehr weiter. In der 47. Minute erzielte Jamal Musiala das nächste Tor. Nach seinem Treffer war das Schicksal des Spiels praktisch besiegelt.

In der 68. Minute baute Nathaniel Brown die Führung aus. In der 78. Minute nutzte auch Deniz Undav seine Chance und erzielte das sechste Tor für Deutschland. Den Schlusspunkt setzte Kai Havertz in der 88. Minute. Damit schnürte der Stürmer einen Doppelpack und das Spiel endete 7:1.

Mit diesem Sieg startete Deutschland mit einer sehr starken Leistung in die Gruppenphase. Das Team sicherte sich nicht nur drei Punkte, sondern verschaffte sich auch einen deutlichen Vorteil bei der Tordifferenz. Ein solches Ergebnis könnte die Situation in der Gruppe in den kommenden Runden ernsthaft beeinflussen.

Für Curaçao war dieses Spiel ein harter Test. Obwohl das Team in der ersten Halbzeit ausgleichen konnte, hielt es dem hohen Tempo und der individuellen Klasse Deutschlands nicht stand. Dennoch bleibt das Tor von Comenencia ein historischer und unvergesslicher Moment für Curaçao.

In der 2. Runde der Gruppenphase trifft Deutschland auf die Elfenbeinküste. Curaçao misst sich mit Ecuador. Die Deutschen werden versuchen, auch das nächste Spiel zu gewinnen, um den Einzug in die K.o.-Runde deutlich zu erleichtern.

Für Curaçao ist das nächste Spiel von großer Bedeutung. Wenn das Team im Turnier bleiben will, muss es gegen Ecuador ein positives Ergebnis erzielen.

Deutschland hat im Spiel gegen Curaçao gezeigt, dass sie mit ernsten Absichten zur Weltmeisterschaft gekommen sind. Sieben Tore, die Effizienz verschiedener Spieler und die Aktivität im Angriff gaben den deutschen Fans großes Vertrauen.