Katar überholt Usbekistan in der FIFA-Weltrangliste nach Remis gegen die Schweiz

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Katar überholt Usbekistan in der FIFA-Weltrangliste nach Remis gegen die Schweiz

Die Gruppenphase der WM 2026, die derzeit auf nordamerikanischen Plätzen ausgetragen wird, sorgt nicht nur mit unerwarteten Ergebnissen für Aufsehen, sondern führt auch zu erheblichen Verschiebungen in der FIFA-Weltrangliste. In einer Begegnung der ersten Runde traf der asiatische Vertreter Katar auf die disziplinierte und starke Schweizer Nationalmannschaft. In einem intensiven und dramatischen Spiel bewiesen die Asiaten echten Kampfgeist und erzielten in den letzten Sekunden den Ausgleich zum 1:1.

Dieser wichtige Punktgewinn ist für die katarische Nationalmannschaft ein riesiges und unerwartetes Geschenk auf internationaler Bühne.

Remis gegen einen starken Gegner und Sprung in der Rangliste

Die von der FIFA entwickelte spezielle mathematische Formel hat ihre eigenen Geheimnisse. Demnach erhalten Nationalmannschaften bei positiven Ergebnissen (Sieg oder Unentschieden) gegen deutlich höher platzierte und stärkere Gegner eine beträchtliche Anzahl an Ranglistenpunkten. Ein solcher Erfolg kann dem Punktekonto in der Regel zwischen +3 und +10 Punkte hinzufügen.

Aufgrund dieser Regel konnte Katar durch das Unentschieden gegen die Schweiz, die derzeit auf Platz 19 der Weltrangliste steht, sein Punktekonto deutlich aufbessern.

Anhand der folgenden analytischen Sporttabelle können Sie sich über die Veränderungen in der FIFA-Rangliste nach diesem Unentschieden und den aktuellen Status der usbekischen Nationalmannschaft informieren:

Name der Nationalmannschaft

Endstand

Neue FIFA-Platzierung

Aufgestiegene Plätze

Platzierung vor dem Spiel

Katar


(Team von Julen Lopetegui)

1 : 1


(gegen die Schweiz)

50. Platz


(Asiatischer Vertreter)

+6 Plätze


(Positiver Sprung)

Spiel gegen einen stärkeren Gegner

Usbekistan


("Weiße Wölfe")

Turnierdetails

51. Platz

Unverändert

Einen Platz hinter Katar

"Weiße Wölfe" um einen Platz abgerutscht

Die katarische Nationalmannschaft, die vom renommierten spanischen Experten Julen Lopetegui trainiert wird, kletterte dank dieses Unentschiedens in der FIFA-Weltrangliste um 6 Plätze auf den 50. Rang. Aufgrund dieses steilen Aufstiegs haben sie leider unsere Nationalmannschaft überholt. Derzeit belegen unsere Vertreter – die "Weißen Wölfe" – den 51. Platz in der Tabelle.

Das Turnier dauert noch lange an, und wir hoffen, dass unsere Landsleute in den nächsten Spielen glänzende Siege erringen und ihre Position weiter verbessern werden.

Verfolgen Sie die Hitze der Weltmeisterschaft, unerwartete Wendungen in der FIFA-Rangliste, den Weg unserer Nationalmannschaft und die zuverlässigsten Sportnachrichten gemeinsam mit uns auf Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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